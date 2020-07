Tajemnicza śmierć setek słoni. Naukowcy szukają przyczyn

Jak podaje "Guardian", rząd Botswany nie wykonał jeszcze badań martwych słoni. Nie wiadomo więc, co było przyczyną masowych zgonów i czy mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

- To masowe wymieranie na poziomie, którego nie odnotowano od bardzo, bardzo dawna. Nie wiem, czy poza okresem suszy, wymieranie słoni było tak znaczne - podkreślił McCann.

Według portalu, dwie główne hipotezy brane pod uwagę dotyczą zatrucia lub nieznanego patogenu. Wykluczono już wąglik, który był początkowo uznawany za najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci słoni.

- Wydaje się zadziwiające, że rząd nie zbadał jeszcze próbek w renomowanym laboratorium, kiedy w pobliżu ludzkich siedlisk obserwujemy masowe wymieranie słoni. Szczególnie w czasie, gdy zwraca się szczególną uwagę na choroby dzikich zwierząt - zauważył McCann.

"Guardian" informuje, że świadkowie widzieli słonie, które chodziły w kółko. Może to świadczyć o zaburzeniach neurologicznych. - Widać też, że niektóre osobniki padły prosto na twarz, co wskazuje, że umarły bardzo szybko. Inne umierają wolniej, jak te wędrujące. Dlatego bardzo trudno jest powiedzieć, co je zabiło - tłumaczy McCann.

Martwych słoni może być więcej

Lokalne media donoszą, że umierały słonie obu płci i w każdym wieku. Zaobserwowano też kilka słabych i wychudzonych osobników, co może wskazywać, że także niedługo padną. Ekolodzy zauważają, że rzeczywista liczba nieżywych zwierząt może być jeszcze wyższa, ze względu na trudne do odnalezienia zwłoki.

