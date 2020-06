Tajemniczy obiekt na japońskim niebie. "Nie mamy pojęcia, co to jest"

Agencja Reutera poinformowała, że na nagraniach z Sendai widoczny jest kulisty, biały obiekt przypominający balon, a pod nim przedmiot w kształcie krzyża z - jak się wydaje - obracającymi się śmigłami.

Urzędnicy z biura agencji meteorologicznej w Sendai powiedzieli, że obiekt pojawił się o świcie i przez kilka godzin prawie nieruchomo wisiał na niebie, dopóki nie zasłoniły go chmury.

Po południu był to trzeci najpopularniejszy temat na japońskim Twitterze. Wśród internautów pojawiały się spekulacje dotyczące UFO, rozprzestrzeniania nowych wirusów i rozrzucania ulotek przez Koreę Północną - poinformowała agencja Reutera.

- Nie mamy absolutnie pojęcia, co to jest - powiedział Reuterowi rzecznik biura agencji meteorologicznej, który odmówił podania swojego nazwiska. - Może to być jakiś sprzęt do monitorowania pogody, ale zdecydowanie nie jest nasz - dodał.

- Spytaliśmy władz miejskich Sendai i sił samoobrony, ale oni też nie mają pojęcia - powiedział pracownik tego biura agencji Kyodo.

#Police are trying to identify a #WhiteObject that was seen flying over the city of #Sendai in #Miyagi Pref., northern #Japan, early on #Wednesday #morning. Police received many calls from residents across wide areas reporting sightings of the #object. #宮城 #仙台 #白い物体 #物体 https://t.co/ciwAmXPa8h pic.twitter.com/aQ3ERBYw4L