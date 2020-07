Ponad 100 ofiar lawiny błotnej w Birmie

"Do tej pory znaleźliśmy 113 zwłok" - napisano na koncie birmańskiej straży pożarnej na Facebooku. Wcześniejszy bilans mówił o co najmniej 50 ofiarach śmiertelnych.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa musiała zostać przerwana ze względu na ulewne deszcze - przekazała lokalna policja

A landslide at a jade mine in northern Myanmar killed at least 113 people, after a pile of mine waste collapsed into a lake, triggering a wave of mud and water that buried scores of workers https://t.co/StAmnORof7 pic.twitter.com/S3Fv2Tm0H3