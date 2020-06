Powódź na Podkarpaciu. Setki ewakuowanych, możliwe "katastrofy ekologiczne"

Po ulewnych deszczach powódź dotknęła cztery powiaty: przeworski, przemyski, rzeszowski i łańcucki. Jak poinformowała w piątek wieczorem wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, są "bardzo liczne podtopienia domów mieszkalnych, budynków gospodarczych".

- Wiemy, że sytuacja w wielu miejscowościach w tych powiatach jest z jednej strony dramatyczna, z drugiej strony dynamiczna, ponieważ woda tak szybko, jak przyszła, w wielu miejscach zaczyna opadać, zostawiając zniszczenia. Z tego powodu nieprzejezdne są przynajmniej trzy drogi wojewódzkie, a więc i dostęp pomocy, takiej jak straż pożarna, wojsko, jest w tej chwili, w niektórych miejscowościach utrudniony – mówiła wojewoda.

Całonocna akcja strażaków

W nocy w Rzeszowie zebrał się sztab kryzysowy, w którym wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki.

- Na ten moment mamy ok. 400 interwencji Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych - mówił szef rządu. Dodał, że strażacy są cały czas na miejscu i wypompowują wodę.

Polsat News Pod wodą znalazły się nie tylko domy, ale i stacje benzynowe. Nie wszyscy właściciele zdążyli zabrać swoje auta

Według informacji Morawieckiego, Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła ok. 400 interwencji i ok. 400 ewakuacji, w tym osób chorych na Covid-19 z powiatu przemyskiego.

Premier podkreślił, że przez wojewodę podkarpackiego oraz starostów zapewniane są miejsca noclegowe osobom, które tego potrzebują.

- Zwykle w szkołach. Niestety też wiele budynków szkolnych jest zalewanych, więc straż na bieżąco pracuje wypompowując wodę - zaznaczył.

Dodał, że "w górnych częściach, partiach dochodzi do bardzo gwałtownego przybierania wody". W tym kontekście wskazał, że zbiornik o pojemności 3 mln m3 na rzece Mleczka nie jest wystarczający, aby przyjmować spływającą wodę.

- Aczkolwiek teraz (w nocy z soboty na niedzielę - red.) np. w Rzeszowie nie pada i sytuacja na Podkarpaciu jest lepsza. Ale lepsza jest niestety tylko w nocy i w pierwszej połowie (nadchodzącego) dnia. Odebraliśmy szczegółowe meldunki z Instytutu Meteorologii i poinformowano nas, że jutro znowu po południu mogą być kolejne ulewne deszcze, kolejne burze i po raz kolejny - nie wiemy na jakim dokładnie obszarze - ale mogą być podtopienia - zaznaczył.

Możliwe "katastrofach ekologicznych"

Morawiecki zwrócił uwagę, że dochodzi też do groźnych sytuacji związanych z tym, że woda zalewa oczyszczalnie ścieków, co - jak mówił - grozi na pewnym mikroterenie katastrofami ekologicznymi.

- I tutaj bardzo szybko przystępujemy do wypompowywania, do zabezpieczenia terenu, który jest zagrożony i do ewakuacji ludzi, którzy mogą nie mieć dostępu do wody pitnej - powiedział premier. Dodał, że dowożona jest woda pitna.

Premier zapewnił, że rząd uruchomił już rezerwy celowe niezbędne, by rozpocząć wypłatę zasiłków poszkodowanym w nawałnicach.

- Uruchomiliśmy już w nocy wszystkie środki budżetowe, rezerwy celowe, niezbędne do wypłacania zasiłków celowych, ale także zasiłków dla wszystkich osób, które potrzebują, i wpłat dla gmin, żeby mogły niwelować straty – zapewnił Morawiecki.

Polsat News Woda wdarła się do wielu domów, niszcząc dobytek życia mieszkańców Podkarpacia

Podkreślił, że zwrócił się też wieczorem z prośbą do wszystkich zakładów ubezpieczeniowych zajmujących się tą tematyką, aby byli na miejscu. Od niedzieli eksperci będą szacować straty, "tak, żeby można było jak najszybciej przystąpić do powrotu, do normalności" - dodał szef rządu.

Woda zepchnęła autobus

Premier dziękował jednostkom wojsk operacyjnych i WOT oraz strażakom, zaangażowanym w akcję ratunkową i pomoc poszkodowanym. Zaznaczył, że ewakuacja odbywała się także przy użyciu śmigłowców. Jak zaznaczył, podróże autobusami bywały niebezpieczne - jeden pojazd woda zepchnęła z drogi.

Polsat News Zniszczony most w Albigowej

Morawiecki poinformował też, że wiadomo "o dwóch mostach, które są całkowicie uszkodzone": w Albigowej i w Tarnawce (pow. łańcucki).

wka/ PAP, polsatnews.pl