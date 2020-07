Śmierć brata Benedykta XVI. Papież Franciszek złożył kondolencje

W opublikowanym w czwartek przez Watykan liście Franciszek zapewnił 93-letniego emerytowanego papieża o swej "duchowej bliskości w chwili bólu".

"Zapewniam Waszą Świątobliwość o mojej modlitwie w intencji nieodżałowanego zmarłego, aby Pan życia, w swojej miłosiernej dobroci, wprowadził go do ojczyzny niebieskiej i udzielił mu nagrody przygotowanej dla wiernych sług Ewangelii" - zaznaczył Ojciec Święty.

