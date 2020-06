Polscy wierni apelują do papieża we włoskim dzienniku. Jest reakcja Watykanu

Papież Franciszek został poinformowany o apelu polskich wiernych ws. pedofilii w polskim Kościele, opublikowanym w poniedziałek w dzienniku "La Repubblica"; należy uczynić wszystko, by winni zostali ukarani - oświadczył we wtorek rzecznik Watykanu Matteo Bruni.

"Kościół zrobi wszystko, co w jego mocy, aby przypadki nadużyć zostały wykryte" - cytuje przekazane dziennikarzom słowa Bruniego portal Vatican News.

"Ojciec Święty został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali. Cały Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby były stosowane normy kanoniczne, przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni tych poważnych przestępstw zostali ukarani" - mówił Bruni.

Prośba do papieża

Włoski dziennik "La Repubblica" opublikował w poniedziałek skierowany do papieża Franciszka apel grupy wiernych z Polski proszący go o "odbudowę" polskiego Kościoła, w którym doszło do przypadków pedofilii.

Zwracając się bezpośrednio do papieża i prosząc o jego interwencję, piszą m.in., że "brak zdecydowanej reakcji kościelnej hierarchii wobec zawiadomień o karygodnych zachowaniach przypisywanych niektórym biskupom jest powodem publicznego zgorszenia i szkodzi dobru Kościoła".

