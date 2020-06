Katastrofa ekologiczna pod Łodzią. Hektolitry ropopochodnej substancji w wodzie

Kilkanaście zastępów straży pożarnej usuwa ropopochodną substancją ze zbiornika wodnego w Rogowie (woj łódzkie). Dostała się do zbiornika przez wyciek z nielegalnego odwiertu rury należącej do grupy PERN. - Do bazy w Koluszkach cysternami przewożona jest mieszanka cieczy ropopochodnej z wodą w celu utylizacji - powiedział polsatnews.pl st. bryg. Dariusz Guzek Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach.