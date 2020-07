Pielgrzymka w czasie koronawirusa. Jakie zmiany czekają uczestników?

Mimo epidemii pątnicy mają zamiar dotrzeć w sierpniu na Jasną Górę, ale w zmienionej formie - w zgodzie z przepisami sanitarnymi. Organizatorzy przygotowali trzy formy pielgrzymki: duchową, sztafetową i tradycyjną z udziałem ok. 1,5 tys. osób. Dla porównania, wcześniej było to ok. 6 tys. wiernych.

Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny każdy pielgrzym będzie miał codziennie mierzoną temperaturę raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem trasy. Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki.

Każdy z uczestników przed rozpoczęciem codziennej aktywności, będzie musiał obowiązkowo umyć ręce. Istotne będzie również przestrzeganie zachowania bezpiecznej odległość wobec rozmówców i współpielgrzymujących (zalecane są 2 metry dystansu).

Gdzie będą nocować pątnicy?

Organizatorzy przygotowali trzy formy pielgrzymki. Pierwsza z nich to duchowa. Jej uczestnicy włączą się w program, ale poprzez udział w codziennych spotkaniach takich jak msza św. i modlitwy.

Druga z propozycji dotyczy zorganizowania sztafety. Dana grupa, zgodna z aktualnymi przepisami odnośnie liczby i innych przepisów, stawiałaby się w punkcie wyjścia i podejmowała wędrówkę do określonego etapu. Stamtąd wracałaby bez noclegu do domów. W jej miejsce ruszałaby kolejna grupa.

ZOBACZ: Woda zniszczyła 500-letni kościół. Łapanów walczy z żywiołem

- W tym przypadku taką formę pielgrzymki wybrali organizatorzy grupy z Białobrzegów. Trzeba będzie ograniczyć do minimum kontakt z osobami, które mieszkają po trasie pielgrzymki. Nie przewidujemy noclegów w tych miejscowościach. Krótko mówiąc grupa musi być samodzielna w tym zakresie - powiedział ks. Mirosław Kszczot, dyrektor pielgrzymki, który był gościem Radia Plus Radom.

Trzecia forma to piesza pielgrzymka dla kilkunastu grup z diecezji. - Noclegi będą możliwe w namiotach poza lub na obrzeżu miejscowości w zamkniętym obszarze, bez kontaktu z mieszkańcami. Możliwe są pokoje jednoosobowe, a wieloosobowe, gdy nocuje rodzina - powiedział ks. Kszczot. Taką formę pielgrzymki wybrały grupy z radomskich parafii z Oboziska, Idalina, Sadkowa, Firleja, Borek, Ustronia, Prędocinka, czy grupa Akademicka oraz z Małęczyna, Kuczek, Kozienic, Jedlni-Letniska i Szydłowca oraz trzy grupy ze Starachowic.

Własny zestaw sztućców

Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), koszów na odpady wyłożonych jednorazowymi workami itp., aby zapewnić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).

Jeśli chodzi o wyżywienie, powinno być dostarczane z zewnątrz i przygotowane pod reżimem sanitarnym. Ponadto każdy pielgrzym powinien mieć swój zestaw sztućców, które należy wyparzać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza. "Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych" - podano w wytycznych.

Co jeśli uczestnik zachoruje?

"W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos" - zaznaczył Główny Inspektora Sanitarny.

"Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób" - dodał GIS.

ZOBACZ: Ognisko koronawirusa w zakonie. Zakażonych kilkanaście sióstr

Jeśli u osoby, biorącej udział w pielgrzymce, zakażenie koronawirusem zostanie potwierdzone, wszyscy jej uczestnicy zostaną objęci kwarantanną instytucjonalną.

Na początku czerwca o uregulowania zdrowotne i przygotowanie zasad bezpieczeństwa dla osób uczestniczących w pieszych pielgrzymkach apelowali do rządu miejscowi radni SLD. Ponadto w ostatnich tygodniach prezydent Częstochowy i miejscy radni apelowali o ulokowanie w tym mieście jednego z laboratoriów do przeprowadzania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Zestawienie bez pielgrzymów indywidualnych

W lipcu ub. roku zgłaszano przybycie na Jasną Górę 42 zorganizowanych grup pielgrzymów liczących łącznie ponad 10 tys. osób.

"Łącznie do naszego miasta przyjdzie w nich, przybiegnie lub przyjedzie na rowerze ok. 1,4 tys. osób. Największą, 300-osobową grupą ma być piesza pielgrzymka z Krakowa. Ta statystyka nie obejmuje oczywiście zorganizowanych pielgrzymek docierających do Częstochowy autokarami, samochodami lub publicznymi środkami transportu" – zastrzeżono w środowej informacji miasta.

Jak przypomniano, ta statystyka obejmuje tylko zorganizowane grupy piesze, biegowe lub rowerowe, które zgłosiły zamiar wejścia (z reguły wraz z potrzebą zabezpieczenia przejścia przez miasto określoną trasą) i o których informację ma wydział zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych urzędu miasta.

Zestawienie nie obejmuje pielgrzymów indywidualnych, a także grup przybywających do Częstochowy samochodami prywatnymi, autokarami czy pociągami.

Około 300 osób z Krakowa

Największej liczby pątników miasto spodziewa się 20 lipca, gdy nadejdzie pielgrzymka z Krakowa, licząca ok. 300 osób, organizowana przez klasztor Ojców Paulinów na Skałce. Już w czwartek 2 lipca może pojawić się ok. 150 osób z Jejkowic, a potem 14 lipca 150 osób z Piotrkowa Trybunalskiego i 15 lipca 150 uczestników 40. Jubileuszowej Pieszej Pielgrzymki Przemyskiej.

W lipcu w Częstochowie pojawić mają się także piesze grupy z Lędzin, Jankowic Rybnickich, Kamieńska, Gorzkowic, Poznania, Bierunia, Wadowic, Szubina i Wierzchlasa. Spodziewane są także m.in. biegowa pielgrzymka z Tarnobrzega i pielgrzymka rowerowa z Sosnowca.

W ostatnich dniach Jasna Góra opublikowała nowy regulamin dla organizatorów pielgrzymek - dotyczy on jednak przede wszystkim zachowania modlitewnego nastroju w sanktuarium i reguluje kwestię wypowiedzi publicznych. Przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski podkreślił w dokumencie, że klasztor i sanktuarium na Jasnej Górze to "miejsce święte", które pełni "ważną rolę w życiu i posługiwaniu Kościoła w Polsce". "Jest otwarte na ludzi wszelkich wyznań, na różnorodność grup społecznych, organizacji i zrzeszeń, z zachowaniem wzajemnego szacunku, a także poszanowaniem wiary i nauczania Kościoła katolickiego" - wskazał przeor.

Podkreślił również, że pierwszorzędnymi celem każdego, kto przybywa na Jasną Górę, winno być "uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, oddawanie czci Matce Bożej, otwartość na głoszone w tym miejscu Słowo Boże i pragnienie nawrócenia".

Potrzebna jest zgoda kustosza

W regulaminie podkreślono, że organizacja pielgrzymek i innych wydarzeń na Jasnej Górze możliwa jest "po otrzymaniu wyraźnej zgody kustosza, ustaleniu terminu, ram czasowych oraz programu pobytu w sanktuarium". "Organizatorzy pielgrzymek są uprawnieni do zapraszania na Jasną Górę władz państwowych oraz osób publicznych tylko po konsultacjach z kustoszem" – dodano.

ZOBACZ: Jasna Góra ma nowego przeora

Zwrócono uwagę, że "wydarzenia organizowane w sanktuarium nie mogą stanowić okazji do manifestowania jakichkolwiek poglądów politycznych oraz takich przekonań społecznych, które stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła".Wspomniano, że przepowiadanie Słowa Bożego "nie może zawierać prywatnych poglądów głoszącego, szczególnie zaś odniesień politycznych i takich wątków społecznych, które są sprzeczne z nauczaniem Kościoła". "Zasada ta dotyczy także innych wypowiedzi podczas liturgii" – podkreślono.

WIDEO - Chciał się umówić z 13-latką. Na miejscu czekał "łowca pedofilów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ml/ KAI, polsatnews.pl, PAP