Dzień Psa. Wyślij nam zdjęcia swojego pupila

Światowy Dzień Psa to dobra okazja, by zastanowić się nad swoim podejściem do zwierząt. Wraz z początkiem wakacji liczba porzuceń czworonogów drastycznie rośnie. Wolontariusze organizacji i pracownicy schronisk z całej Polski codziennie otrzymują zgłoszenia o błąkających się psach.

Niejednokrotnie poświęcają długie godziny, by zapewnić im bezpieczeństwo i znaleźć odpowiedni dom.

Stop pseudohodowlom



Dziś należy wspomnieć również o pseudohodowlach kuszących w sieci "rasowymi" szczeniakami za 300 złotych. Psy te często przetrzymywane są w niegodziwych warunkach, bez dostępu do wody, świeżego powietrza. Są zarobaczone i zapchlone. Pamiętajmy, by decydując się na kupno przedstawiciela danej rasy wybrać hodowlę zarejestrowaną w Związku Kynologicznym w Polsce (ZKwP).





Nie kupuj, adoptuj



Święto to ustanowiono w 2007 roku z inicjatywy czasopisma "Przyjaciel Pies". Głównym jego celem jest oddanie hołdu czworonożnym przyjaciołom oraz pomoc psom bezdomnym i potrzebującym.

"Adoptując jednego psa nie zmienisz całego świata, ale zmienisz świat tego psa" - to motto przyświeca dziś wielu organizacjom pozarządowym zajmującym się ratowaniem czworonogów.



Wasze psy:

czytelnik Sławek

Mietek/ czytelniczka Ola Nero/ czytelnik Michał Oluś/ czytelniczka Nikola Riko/ czytelniczka Karolina Fibi i Fanta/ czytelniczka Milena Mila, Medi i Wedel/ czytelnik Bartek

