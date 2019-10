Trump opublikował zdjęcie psa pomagającego w ujęciu Bagdadiego. "Wykonał świetną robotę"

Na zdjęciu widać siedzącego, "uśmiechniętego" owczarka belgijskiego malinois w wojskowych szelkach. Jak zaznaczył Trump, nie może ujawnić imienia zwierzęcia. Jest ono znane pod kryptonimem "K-9 Fighter".

W poniedziałek szef sztabu armii USA gen. Mark Milley poinformował jedynie, że podczas sobotniej akcji pies został lekko ranny w tunelu podczas pościgu za Bagdadim, ale już wrócił do zdrowia. Odmówił jednak podania jakichkolwiek szczegółów dotyczących zwierzęcia.

- Jest cały czas na służbie. Nie możemy ani pokazać jego zdjęć, ani zdradzić jego imienia, musimy chronić jego tożsamość - tłumaczył.

Jednak wkrótce po wystąpieniu Milleya, Trump zamieścił na Twitterze zdjęcie bohaterskiego psa.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw