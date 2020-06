Uszkodzone budynki, zalane drogi i piwnice. Teraz nadchodzi ochłodzenie

W poniedziałek przez Polskę przeszły gwałtowne burze i ulewne deszcze. Najtrudniejsza sytuacja była na Mazowszu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Ponad tysiąc podtopionych budynków

Jak poinformował we wtorek rano wicedyrektor RCB, wskutek nawałnic łącznie zostało uszkodzonych ponad 100 budynków, a ponad 1,3 tys. zostało podtopionych.

"KRAJ - skutki frontu burzowego - uszkodzonych zostało 78 budynków mieszkalnych, 49 gospodarczych, 1 314 podtopionych. Doszło do zalania 241 dróg. W kulminacyjnym momencie bez prądu pozostawało 14 262 odbiorców, obecnie - 4,1 tys. (woj. świętokrzyskie - 1 675, podlaskie - 1 193)" - napisał na Twitterze wiceszef RCB Grzegorz Świszcz.

Nocne interwencje straży

Jak poinformował rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski, w całym kraju odnotowano 2694 zdarzenia w związku z burzami i silnym wiatrem.

- W sumie uszkodzonych zostało 78 budynków mieszkalnych i 49 budynków gospodarczych, 829 wiatrołomów, 1 314 budynków zostało podtopionych, 241 zdarzeń dotyczyło zalanych odcinków dróg - potwierdził Batorski. Dodał, że strażacy nie odnotowali zgłoszeń dotyczących osób rannych.

Do godz. 5 we wtorek na Mazowszu odnotowano 810 interwencji związanych z przejściem frontu burzowego, z czego 518 zgłoszeń dotyczy Warszawy - poinformował we wtorek rano rzecznik komendanta mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Kierzkowski poinformował, że większość z odnotowanych zdarzeń to zalania, a 30 dotyczyło połamanych konarów drzew na szlakach komunikacyjnych.

Dodał, że w działaniach na Mazowszu brały udział 62 zastępy straży pożarnej, 160 strażaków ratowników z JRG PSP m.st. Warszawy oraz siedem zastępów i 34 ratowników z OSP, a także pięć Plutonów wsparcia ULEWA z okolicznych powiatów.

Ulewy w Warszawie

W wyniku nawałnicy, która w poniedziałkowy wieczór przeszła nad Warszawą, doszło do uszkodzenia jezdni Trasy Łazienkowskiej. Jak wyjaśnił stołeczny magistrat, ogromne ilości wody wyrwały studzienkę kanalizacyjną oraz fragmenty pobocza i asfaltu.

Odcinek w kierunku Pragi pozostawał zamknięty. Utrudnienia trwały od późnych godzin wieczornych. Niektóre linie autobusowe były kierowane objazdem.

Uszkodzenia jezdni przez całą noc usuwały służby drogowe. Trasa jest już przejezdna. Po godz. 8 rozpoczęto przywracanie podstawowej organizacji ruchu.

Jak podała rzecznika warszawskiego ratusza Karolina Gałecka, przed godz. 9 zakończyło się asfaltowanie odcinka trasy. Udostępniane są kolejne pasy jezdni, a w południe autobusy miejskie wrócą na przeznaczone dla nich buspasy.

W poniedziałek po południu i wieczorem nad stolicą przeszły intensywne opady deszczu. Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska w nocy informowała, że w wyniku ulewy, w Warszawie spadło ok. 42 litrów wody na jeden metr sześcienny. - Ostatnie takie opady w Warszawie zanotowaliśmy mniej więcej dwa lata temu – podkreśliła. Najbardziej ucierpiały dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Ochota oraz Praga Północ.

Nadchodzi ochłodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że pogoda w najbliższych dniach nieco się ochłodzi. "Nad Polskę napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie" - informuje.

We wtorek w całej Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum kraju, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu. Bez opadów na zachodzie i południowym zachodzie.

Temperatura maksymalna od 20 st. na północy do 24 st. na południu, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich, od 18 st. do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

