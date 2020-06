To nie koniec burz nad Warszawą i Mazowszem? "Alerty obowiązują"

W poniedziałek po południu nad stolicą przeszła burza, w wyniku której zalało m.in. wiele ulic, budynków oraz stację metra i Dworzec Centralny.

Studzienki nie nadążały. Woda wybijała na metr w górę

Mocno ucierpiała dzielnica Bielany. Pod wodą znalazło się osiedle między ulicami Podleśną a Gwiaździstą.

ZOBACZ: Potężne burze z gradem, możliwe trąby powietrzne. Najwyższe ostrzeżenia

Mieszkańcy niektórych bloków nie mogli wejść do swoich mieszkań, bo uniemożliwiało im to potężne rozlewisko. Przed wejściem do klatek schodowych ustawiono worki z piaskiem.

WIDEO: Podtopione osiedle na Bielanach (nagranie od czytelniczki)

Z kolei lokatorom, którzy podczas ulewy byli w budynkach, trudno było opuścić osiedle. Drogi dojazdowe "zamieniły się w rzeki".

Czytelniczka polsatnews.pl Podtopione osiedle na Bielanach

Zalane były także pobliska dzielnica Żoliborz, a także ulica Żwirki i Wigury, Wisłostrada w kierunku Łomianek, a także Plac Trzech Krzyży. Woda ze studzienek wybijała na ok. 1 metra w górę.

WIDEO: Plac Trzech Krzyży pod wodą (nagranie od czytelnika)

Zalane zostały również pomieszczenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Środowiska. - Warszawskich strażaków w działaniach wspomogą m.in. strażacy z Legionowa - podał.

Zamknięto stację metra, problemy na skrzyżowaniach

Z kolei rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała, że z powodu ulewy zamknięta zostaje stacja metra Ratusz Arsenał. - Pociągi nie zatrzymywały się na niej przez około godzinę.

Problemy dotykały też pasażerów autobusów, tramwajów i pociągów w stolicy. "Z powodu trudnych warunków atmosferycznych występują poważne utrudnienia w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej" - poinformował po godz. 17 Zarząd Transportu Miejskiego.

ZOBACZ: Zalane ulice Warszawy. Budka: to skutki ocieplenia klimatu

Nie działała sygnalizacja świetlna w wielu miejscach stolicy - m.in. na Placu Zawiszy, na Rondzie ONZ oraz w pobliży węzła Marsa. "Jeziorem" stała się natomiast popularna "patelnia", czyli plac przed wejściem do stacji metra Centrum.

Ratusz uspokaja

"Sytuacja po przejściu gwałtownej ulewy powoli się stabilizuje. Woda opada, jednostki PSP, MPWiK oraz ZDM pracują na pełnych obrotach odpowiadając na 741 zgłoszeń" - poinformował wieczorem ratusz na Twitterze.

Sytuacja po przejściu gwałtownej ulewy powoli się stabilizuje. Woda opada, jednostki PSP, MPWiK oraz ZDM pracują na pełnych obrotach odpowiadając na 741 zgłoszeń. Wśród nich działania w związku z zalaniem Szpitala Dziecięcego, stacji metra Ratusz Arsenał czy Przedszkola nr 199. — Warszawa (@warszawa) June 29, 2020

Kpt. Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży pożarnej poinformował, że najwięcej zgłoszeń w Warszawie dotyczy Mokotowa, Woli, Śródmieścia i Żoliborza.

ZOBACZ: "Warszawiacy nie zawsze mogą liczyć na Trzaskowskiego". Dworczyk o podtopieniach

Dodał, że strażacy cały czas otrzymują kolejne sygnały, a interwencje dotyczą głównie zalanych ulic, piwnic i garaży podziemnych.

"Sytuacja ciężka, ale stabilna"

- Strażacy pompują wodę z zalanych ulic, garaży i piwnic. Udrażniają również drogi dojazdowe na terenie Warszawy. W działaniach są wszystkie jednostki stołecznych strażaków, a ich działania wspierane są przez strażaków z powiatu warszawskiego zachodniego, grodziskiego a także pruszkowskiego – mówił w Polsat News mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Jak podkreślił, "sytuacja, mimo że jest ciężka, wydaje się stabilna". - Front przeszedł dalej na północ, ale niestety przez cały czas utrzymuje się alert pogodowy II stopnia wydany przez IMGW dla Warszawy, a także III, czyli najwyższy, dla południowych rejonów woj. mazowieckiego oraz woj. małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego – mówił.

Podkreślił, że "trzeba być naprawdę czujnym, spoglądać w niebo, obserwować co się dzieje, bo ta pogoda może być trudna w najbliższych godzinach". - Może powodować kolejne podtopienia – ostrzegł oficer prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Dodał, że do tej pory w Warszawie i powiatach podwarszawskich nikt nie został poszkodowany.

WIDEO - Niespodziewany gość w sztabie Hołowni. "Dotrzymałem słowa" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/ml/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP