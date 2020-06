Koronawirus - Raport Dnia. Wtorek, 30 czerwca

We wtorek poinformowano o 239 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, zmarło kolejnych 19 osób. Lek skutecznie pomagający chorym na Covid-19 może kosztować nawet 390 dolarów za fiolkę, co daje 2340 dolarów za typowy pięciodniowy cykl leczenia. Unijne stolice ustaliły listę krajów, z których od 1 lipca mają być możliwe podróże do Unii Europejskiej. Nie ma na niej USA.