Koronawirus w ośrodku dla bezdomnych. Brakuje żywności i wody

Na kwarantannie do 8 lipca przebywa 49 osób. Na domowej izolacji są także pracownicy ośrodka. Do tej pory u nikogo nie pojawiły się objawy choroby COVID-19.

Kwarantanna może zostać skrócona

We wtorek do placówki przyjechała karetka, by przeprowadzić nowe testy. - I sprawdzić, czy będą pozytywne wyniki zakażenia koronawirusem, czy może uda się tę kwarantannę skrócić, ponieważ to również jest obserwowana praktyka, kiedy powtórne testy wychodzą negatywnie - zaznaczyła Paulina Waszelewska.

ZOBACZ: Lek na Covid-19. Znamy cenę, jest drogo

Zakażony to uczestnik Centrum Integracji Społecznej. Osoba przebywała w placówce ze względu na pracę, w jej trakcie miała atak padaczki. To spowodowało, że musiała być hospitalizowana. W trakcie pobytu w szpitalu miała badania, ale już kolejnego dnia wróciła do ośrodka. O wynikach, które wykazały, że ta osoba jest zakażona, dowiedziała się dopiero później.

WIDEO: Podlaskie było dotąd określane jako "zielona wyspa" na terenie całego kraj

Prośba o żywność i wodę

Personel placówki musi przebywać we własnych domach. Osoby bezdomne zostały pozbawione pomocy. Prezes stowarzyszenia "Ku Dobrej Nadziei" prosi o zbiórkę. Potrzeba głównie butelkowanej wody oraz żywności. Apel dotyczy m.in. jedzenia, które będzie można podgrzać w kuchence mikrofalowej. Teren podwórka jest użytkowany przez osoby przebywające na kwarantannie, dlatego dary najlepiej zostawiać przed szlabanem.

Od marca województwo podlaskie, w kwestii zachorowań na COVID-19, było określane jako "zielona wyspa" na terenie całego kraju. Od niedawna jednak można tam zaobserwować znaczący przyrost zakażeń kronawirusem. - Blisko 400 chorych, to jest ten ostatni wczorajszy popołudniowy bilans - jak podała reporterka Polsat News. Prawie połowa z nich dotyczy przypadków z Białegostoku i terenu powiatu białostockiego.

WIDEO - "Warszawiacy nie zawsze mogą liczyć na Trzaskowskiego". Dworczyk o podtopieniach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/grz/ poranny.pl, Polsat News