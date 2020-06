Wspólnie mają niewiele ponad 1 proc. Kto poparł kandydatów spoza "głównej szóstki"?

Marek Jakubiak zdobył 0,5 proc. głosów - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Poparli go przede wszystkim mężczyźni (53 proc. jego elektoratu), a najwięcej głosów zyskał w grupach 40-49 lat (28 proc.) oraz 30-39 lat (23,7 proc.).

Najmłodsi wyborcy, czyli mający od 18 do 29 lat, dali Jakubiakowi kolejne 18,5 proc. głosów. W jego elektoracie są także przedstawiciele najstarszych grup: 50-59 lat (14,4 proc.) oraz mający 60 lat lub więcej (15,4 proc.).

Swoich wyborców Jakubiak znalazł zwłaszcza wśród tych, którzy w 2019 r. w wyborach parlamentarnych zagłosowali na Koalicję Obywatelską. Stanowią oni 28,6 proc. wszystkich popierających go osób.

Piotrowski zgarnął wyborców PiS

Na Mirosława Piotrowskiego zagłosowało 0,2 proc. ogółu wyborców. Według exit poll, zajął on ostatnie, jedenaste miejsce w wyborach. Podobnie, jak w przypadku Jakubiaka, on również przekonał do siebie większą liczbę mężczyzn niż kobiet (56,1 proc. do 43,9 proc.).

Piotrowskiego poparli przede wszystkim wyborcy w wieku 30-39 lat (23,6 proc. jego elektoratu) i 40-49 lat (24,9 proc.). Sumę głosów oddanych na niego uzupełniły osoby od 50 do 59 roku życia (21,1 proc.), a następnie w wieku 18-29 lat (16,3 proc.) oraz seniorzy powyżej 60 roku życia (14,1 proc.).

Swoje głosy Piotrowski pozyskał wśród osób, które w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu wsparły PiS. To niemal 1/4 jego elektoratu.

Tanajno ma wyborców zwłaszcza w średnim wieku

Paweł Tanajno może cieszyć się poparciem 0,3 proc. głosujących Polaków. W jego elektoracie także jest większa liczba mężczyzn (55,9 proc.) niż kobiet (44,1 proc.).

Na Tanajnę zagłosowali zwłaszcza wyborcy między 40 a 49 rokiem życia (38,3 proc. jego głosów). Mniejsze poparcie zyskał kolejno wśród najmłodszych (23,9 proc.), grupy 30-39 lat (16,5 proc.), seniorów (12,2 proc.) oraz grupy 50-59 lat (9,1 proc.).

Elektorat tego kandydata w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych wybierali zwłaszcza Koalicję Obywatelską (19,7 proc.).

Wśród elektoratu Tanajny - inicjatora protestów przedsiębiorców - najwięcej było właścicieli/współwłaścicieli firm - 29,8 proc.

Witkowski podkradł głosy Lewicy

Z wynikiem 0,3 proc. pierwszą turę wyborów zakończył Waldemar Witkowski. U niego mężczyźni stanowią 60,3 proc. jego elektoratu. Krzyżyk przy jego nazwisku stawiali najczęściej młodzi wyborcy (35,6 proc. jego elektoratu). 30- i 40-latkowie "dołożyli" mu ok. 40 proc. głosów. Pozostałe głosy (23,7 proc.) oddali 50-latkowie oraz seniorzy.

Na Witkowskiego postawili przede wszystkim ci, którzy w 2019 r. w elekcji parlamentarnej poparli Lewicę. To 28,2 proc. jego elektoratu.

Żółtek ma poparcie wśród młodych

Podobną liczbę głosów, co Witkowski, zebrał Stanisław Żółtek. W jego przypadku przewaga mężczyzn jest wyraźna - 77,9 proc. w stosunku do 22,1 proc.

"Siłą" Żółtka są młodzi wyborcy, czyli 43,7 proc. wszystkich głosujących na niego. Poparcie dla niego stopniowo topnieje wśród kolejnych grup: 24 proc. dla 30-39 lat, 11,9 proc. dla 40-49 lat, 12 proc. dla 50-50 lat i 8,4 proc. dla wyborców mających co najmniej 60 lat.

Żółtek odebrał potencjalne głosy kandydatowi Konfederacji. Jego elektorat to m.in. 26,5 proc. popierających to ugrupowanie w jesiennych wyborach.

