Nietypowe wystąpienie po ogłoszeniu wyników. Zobacz przemowę Żółtka

- Mimo tego, że w internecie zabłysnęliśmy, zdajemy sobie sprawę, że to internet, a większość tych ludzi nie chodzi na wybory - stwierdził Żółtek.

- To bardzo mało - skomentował swój sondażowy wynik. - Niespecjalnie mi się to podoba. Mam nadzieję, że oficjalny wynik będzie inny - dodał.

Jak tłumaczył, "między innymi po to wystawiono mnie na kandydata na prezydenta, żeby stworzyć partię, która wejdzie do Parlamentu Europejskiego i będzie silna". - Oczywiście zawsze mogło być inaczej i mogliśmy uzyskać wysoki wynik, ale rozmawiałem z ludźmi, żeby się nie wygłupiać, bo zaczynaliśmy od zera i zakładaliśmy, że nie zbierzemy podpisów, później, że nie zaistniejemy w ogóle, że sondaże i główne telewizje nas nie pokażą, a zrobiło się odwrotnie - mówił Żółtek.

"Jestem strasznie zadowolony"

- Jakikolwiek by nie był wynik, to jest solidny sukces, który niesie nadzieję na przyszłość jeśli chodzi o organizacje wolnościową, która czy to samodzielnie, czy we współpracy z Konfederacją uzyska dobry wynik do parlamentu i od strony parlamentu będziemy zmieniać Polskę - dodał.

Jak dodał, "każdą drogę trzeba zacząć od pierwszego kroku". - Traktujemy to, jako pierwszy krok do szybkiego zdobycia wpływu na politykę Polską wewnętrzną i zewnętrzną". - Myślę, że więcej uzyskaliśmy niż spodziewaliśmy się od takiego startu od zera - stwierdził.

- Przed nami piękna przyszłość, niebo błękitne nad nami, małżonka obok mnie i piękne kobiety. Nie ma się co żalić na życie. Mężczyźni też są z nami, ale ja nie z tej opcji. Ta opcja jest może na szczęście przede mną, a nie za mną. Jestem strasznie zadowolony z tego, że wystartowałem, bo osiągnąłem dużo z tego, co zakładałem. Nie całość, bo całość to byłoby zostanie prezydentem w pierwszej turze - powiedział kandydat Kongresu Nowej Prawicy.

Sondażowe wyniki

Popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich. Duda uzyskał 41,8 proc. głosów, a Trzaskowski - 30,4 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla Polsatu, TVP, TVN. Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

Według sondażu Ipsos trzeci wynik uzyskał bezpartyjny kandydat Szymon Hołownia (13,3 proc.), który wyprzedził kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka (7,4 proc.). Piąty wynik uzyskał kandydat Lewicy Robert Biedroń (2,9 proc.), szósty - kandydat Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 Władysław Kosiniak-Kamysz (2,6 proc.).

Marek Jakubiak uzyskał 0,5 proc., Waldemar Witkowski 0,3 proc., Stanisław Żółtek 0,3 proc., Paweł Tanajno 0,3 proc., a Mirosław Piotrowski 0,2 proc.

