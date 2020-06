Wybory prezydenckie 2020. Wyniki exit poll Ipsos. Duda-Trzaskowski w drugiej turze

Trzeci wynik osiągnął niezależny kandydat Szymon Hołownia zdobywając 13,3 proc. głosów. Tuż za podium znalazł się kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak z wynikiem 7,4 proc.

Wśród głównych kandydatów przedostatni był Robert Biedroń z Lewicy - 2,9 proc., a ostatni lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,6 proc.

Marek Jakubiak uzyskał 0,5 proc., Waldemar Witkowski 0,3 proc., Stanisław Żółtek 0,3 proc., Paweł Tanajno 0,3 proc., a Mirosław Piotrowski 0,2 proc.

Według sondażu Ipsos frekwencja wyniosła 62,9 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza o godz. 18:30 podała informację o frekwencji na godz. 17 na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

- Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 582 843 osoby. Wydano karty do głosowania 14 166 725 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 47,89 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - powiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

- Wybory w 2015 r. zakończyły się frekwencją 48,96 proc. a my już mamy prawię tę frekwencję na godz. 17:00 - zauważył szef PKW.

Informacje o frekwencji

Najwyższą frekwencję do godz. 17 odnotowano w woj. mazowieckim - 51,17 proc. Kolejne miejsca na "podium" zajęły woj.: małopolskie (50,27 proc.) i podkarpackie (49,19 proc.).

Najniższa frekwencja była w woj. opolskim - 42,32 proc., na drugim miejscu od końca było woj. warmińsko-mazurskie - 43,06 proc., a na trzecim miejscu od końca - woj. kujawsko-pomorskie 45,51 proc.

Pod względem dużych miast najwyższą frekwencję odnotowano w Warszawie 54,76 proc., na drugim miejscu był Poznań 53,21 proc., a na trzecim miejscu Zielona Góra - 53,04 proc.

W stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej osób głosowało w Krynicy Morskiej - 73,54 proc. Najmniej z kolei w gminie Kolonowskie, w woj. opolskim - 31,21 proc.

Kolejna konferencja PKW planowana jest na godz. 22:00.

