Idą potężne burze z gradem, możliwe trąby powietrzne. Najwyższe ostrzeżenia

Zgodnie z tym ostrzeżeniem, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami może padać grad, niewykluczona jest możliwość przejścia trąby powietrznej.

IMGW opublikowało alert drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla woj. śląskiego, podlaskiego, reszty Mazowsza oraz wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje, że w tych województwach opady deszczu okresami o natężeniu silnym i ulewnym, a w czasie burz także nawalnym. Prognozowana wysokość opadów to od 30 mm do 50 mm, lokalnie nawet do 70 mm. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h oraz grad.

Ponadto dla woj. opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pozostałej części woj. warmińsko-mazurskiej wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed deszczem i burzami. IMGW na tym obszarze prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Wysokość opadów może dojść do 30 mm. W trakcie opadów będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia alertów wynosi 80 proc.

Alert trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenia przed niszczycielską pogodą wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

‼️Uwaga #AlertRCB ‼️ dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i części warmińsko-mazurskiego.



Uwaga! Dziś (29.06) oraz w nocy ulewny deszcz i burze z silnym wiatrem. Przygotuj się na podtopienia. Stosuj się do poleceń służb. pic.twitter.com/wUIn5Pi9Rq — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 29, 2020

❗❗Uwaga #AlertRCB – aktualizacja ❗❗



Alert obowiązuje dla kolejnych powiatów województwa dolnośląskiego i opolskiego.



Uwaga! Dziś (29.06) i w nocy intensywne opady deszczu, burze i silny wiatr. Możliwe nagłe wezbrania rzek i podtopienia. Stosuj się do poleceń służb. pic.twitter.com/DGQKHifoiK — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 29, 2020

Ostrzeżenia dotyczą ulewnych opadów deszczu, burz i silnego wiatr.u Możliwe nagłe wezbrania rzek i podtopienia. Obowiązują również w nocy.

