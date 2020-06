"Jest jak paser". Żółtek o polskim rządzie

- 500 plus - zwykłe złodziejstwo, ukradzenie jednemu i danie innemu. Jak się kradnie, rozdziela innym, a część sobie zostawia oczywiście, to jest zwykłe paserstwo. Mówię o rządzie polskim – jest jak paser - stwierdził kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek w rozmowie z reporterką Polsat News Klaudią Syrek.

Kandydat na prezydenta z ramienia Kongresu Nowej Prawicy i partii PolExit o sobie mówi, że jest "normalnym facetem" i "żyje, jak potrafi".

Reporterce Polsat News opowiedział też o swoim pobycie w areszcie po tym, jak został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej. Później został uniewinniony i uzyskał odszkodowanie. - Byłem w kajdanach zakuty, jak gdzieś wychodziłem. Mordercy wychodzili z zakutymi rękami, a ja z zakutymi nogami i rękami - powiedział.

"Zwykłe złodziejstwo"

Pytany o koronawirusa odparł: "myślę sobie: ale się trafiła gratka rządom niektórych państw, żeby chwycić za twarz naród".

Z kolei o programie 500 plus powiedział: "zwykłe złodziejstwo".

- W sensie ukradzenie jednemu i danie innemu. Paserstwo. Jak się kradnie, ktoś rozdziela innym, a część sobie zostawia oczywiście, to jest zwykłe paserstwo. Mówię o rządzie polskim - jest jak paser - zabiera pod przymusem jednym, daje drugim i powoduje czyli taki rozdmuchany socjalizm, w kierunku bardziej bolszewizmu nawet - dodał.

Likwidacja PIT i CIT

Reporterka Polsat News zapytała też Żółtka o jego pierwszą inicjatywę ustawodawczą, jeśli zostanie prezydentem. - Złożę przede wszystkim do Sejmu propozycję następujących zmian: likwidację podatków PIT i CIT, likwidację całkowitego podatku od spadków i darowizny - wymieniał.

- Pierwsze moje kroki to będzie poproszenie o przyjście szefów partii, które są w Sejmie w danym momencie i położenie kart na stół, że proszę przegłosowanie tego - mówił. Dodał, że jeżeli to zawiedzie, to "zwróci się osobiście do posłów, którzy tylko dlatego są w partiach, bo się boją o reelekcję". Uznał, że jeżeli parlamentarzyści będą mieli "oparcie w prezydencie i ewentualnie zapewnienie, że będą mogli kandydować w inny sposób", to opuszczą partie i przestaną one istnieć.

"Mamy rozmawiać i przestać obgryzać kostki Rosji"

Żółtek zadeklarował, że chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Jakich sojuszników widzi dla naszego kraju? - Ten Wyszehradzki układ, który jest, czy nawet kierunek śródmorza, jak najbardziej szanuję, ale to nie może być jedyna rzecz, gdzie się zamkniemy i nic więcej. Mamy wielowektorowo pracować, czyli trzeba i szanować się ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie być pieskiem na łańcuchu, że mamy obszczekiwać kogo oni nie lubią. Mamy rozmawiać i przestać obgryzać kostki Rosji - powiedział.

