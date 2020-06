Podkarpacie walczy z wielką wodą. Prognozy nie są optymistyczne

Mieszkańcy terenów, które ucierpiały w wyniku piątkowych ulew, mówili, że potoki, które na co dzień można bez trudu przeskoczyć, w godzinę zamieniły się w potężne rzeki i zabierały wszystko, co napotkały na swojej drodze. - Uszkodzony może być polder, który nie pomieścił wody - mówił starosta powiatu przeworskiego Bogusław Urban. Na Podkarpacie pojechał premier Mateusz Morawiecki.

W piątek po południu nad częścią woj. podkarpackiego przeszły gwałtowne ulewy. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach: rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim i w przemyskim. Ewakuowano około 400 osób. Woda zalała drogi, domy, budynki gospodarcze, szkoły, strażnice OSP i studnie.

Według starosty powiatu przeworskiego poważny problem stanowi polder, który znajduje się w Siedleczce w gminie Kańczuga. - On zatrzymał wodę, natomiast fala była tak duża, że woda się przelała i stąd podtopienia w Kańczudze. Można dzisiaj szacować, że jest trochę uszkodzony i mamy obawy, żeby nie było dalszych opadów deszczu, bo groziłoby to dalszymi podtopieniami – powiedział Urban.

Polsat News Woda zniszczyła m.in. infrastrukturę drogową

Jak zaznaczył, woda z polderu jest "intensywnie spuszczana", aby można było jeszcze zatrzymać wodę, gdyby znów wystąpiły ulewy.

"Straty wyniosą nas kilka tysięcy złotych"

Jak mówili mieszkańcy jednego z osiedli w Kańczudze, woda przede wszystkim zalała piwnice. - Wody w piwnicy miałem potąd – mówił jeden z mężczyzn, pokazując na usta.

Jedna z rodzin w sobotę po południu wciąż czekała na wypompowanie wody z zalanej piwnicy. Gospodarz powiedział, że zalany został piec centralnego ogrzewania. - Straty wyniosą nas kilka tysięcy złotych – powiedział.

Żywioł poczynił również ogromne straty w Tarnawce w gminie Markowa, w powiecie łańcuckim. Wójt gminy Mirosław Mac powiedział, że potok, który płynie przez wieś, w godzinę tak przybrał, że miał nawet 30 metrów szerokości.

Polsat News Wiele domów zostało zalanych

- Woda zniszczyła drogą powiatową, która niedawno została wyremontowana za miliony złotych i oddana do użytku. Teraz jej odbudowa będzie pewnie droższa niż był wart ten remont – dodał.

"Zwinęła asfalt z drogi jak dywan, został tylko sam podkład"

Mieszkańcy Tarnawki powiedzieli, że nie pamiętają, aby potok, który na co dzień można bez trudu przeskoczyć, tak wezbrał. - To był moment, woda porywała mostki, przepusty, drzewa. Zwinęła asfalt z drogi jak dywan, został tylko sam podkład – mówili spotkani na chodniku mężczyźni.

Ogromne straty w infrastrukturze są również w Handzlówce w gminie Łańcut. W tej miejscowości woda zerwała most, który łączą ją z Albigową.

Jak powiedział pan Marian, jeden ze strażaków ochotników, który brał udział w akcji ratowniczej, most zawalił się niedługo po tym, jak przejechał nim wóz strażacki. - Dobrze, że zdążyli przejechać, bo doszłoby do tragedii – dodał.

Woda uszkodziła też inne mosty, przepusty i infrastrukturę drogową w Handzlówce. Jak stwierdził strażak, płynęła z taką siłą, że porywała sprzęt rolniczy, m.in. pługi i przestawiała je o kilkaset metrów dalej.

Polsat News Żywioł niszczył wszystko na swojej drodze

Jak powiedział wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota, na terenie gminy mogło ucierpieć ponad 150 gospodarstw. Największe zniszczenia są w miejscowościach: Handzlówka, Głuchów i Albigowa, gdzie podtopiona jest m.in. szkoła. W mniejszym stopniu ucierpiały Wysoka i Sonina.

Podkreślił, że jeśli chodzi o domy, to zalane zostały przede wszystkim piwnice.

Pomoc od rządu

Tereny, które ucierpiały w wyniku piątkowej ulewy, odwiedził w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zadeklarował pomoc w sprzątaniu i w odbudowie zniszczonej infrastruktury.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że trwa szacowanie strat i najważniejsze jest zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców.

- Jest to sytuacja wyjątkowo trudna, wymaga szybkich działań. Chcemy pomóc w tej trudnej sytuacji rodzinom, które się w niej znalazły – powiedziała Maląg.

Poinformowała, że zasiłki będą wynosić do 6 tys. zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, do 20 tys. zł na remont oraz nawet do 200 tys. zł na odbudowę domu. Będą wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej.

Minister wskazała, że 4 mln zł trafi na pokrycie pierwszych strat. - Wsparcie na pewno będzie o wiele większe – zapewniła.

Ponad 400 interwencji strażaków

W sumie strażacy w związku z ulewą interweniowali minionej doby ponad 400 razy. Obecnie na terenach dotkniętych przez żywioł trwa sprzątanie, w którym strażakom pomagają m.in. żołnierze WOT.

Polsat News Strażacy napełniają worki piaskiem

- Wojska inżynieryjne są w gotowości gąsienicowymi transporterami opancerzonymi PTSM do niesienia pomocy lokalnej ludności w miejscowościach Kańczuga i Przeworsk. Dodatkowo wojska inżynieryjne w gotowości są do odbudowy uszkodzonej, zniszczonej infrastruktury drogowej. Lokalnie działają tak samo żołnierze WOT – powiedział Polsat News kpt. Daniel Świątyniowski, z 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku.

Kolejne ostrzeżenia

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Ponadto dla trzech ostatnich regionów oraz Śląska obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla woj. lubelskiego i podkarpackiego. Prognozuje się tam opady deszczu wynoszące miejscami od 25 mm do 50 mm, a lokalnie do 60 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może też spaść grad.

Z kolei alerty pierwszego stopnia wydano dla woj. pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i części woj. kujawsko-pomorskiego.

Synoptycy prognozują tam wystąpienie burz, z opadami deszczu wynoszącymi miejscami od 10 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Na terenach tych również może spaść grad.

luq/ PAP, Polsat News