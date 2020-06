Uszkodzone dachy, podtopienia, grad wielkości jaj. Są kolejne ostrzeżenia

Uszkodzone cztery dachy i kilka budynków mieszkalnych oraz lokalne podtopienia po burzy z gradem odnotowano w powiecie sieradzkim (woj. łódzkie). Z kolei w pow. krakowskim spadł grad wielkości jaj. IMGW ostrzega przed burzami z gradem w prawie całym kraju, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by unikać otwartych przestrzeni i nie chować się pod drzewami.

IMGW wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, dolnośląskim i opolskim. Alert drugiego stopnia obejmuje woj. podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i śląskie.

Nawałnice w Łódzkiem

W piątek po południu nad powiatem sieradzkim (Łódzkie) przeszła groźna burza połączona z porywistym wiatrem, obfitymi opadami deszczu i gradobiciem.

We wsi Przedłęcze burza uszkodziła dachy trzech domów. Najpoważniej zniszczony został budynek, gdzie nawałnica dosłownie powaliła ścianę szczytową. Uszkodzona jest również połowa dachu krytego eternitem - przekazał w piątek po południu rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi młodszy brygadier Jędrzej Pawlak.

Eternitem pokryty był także dach budynku uszkodzonego w czasie gradobicia w miejscowości Braszewice, także w powiecie sieradzkim; nie było tam informacji o rannych podczas burzy. Nie oszacowano też jeszcze dokładnie strat - poinformował PAP mł. bryg. Pawlak.

W pozostałej części województwa łódzkiego strażacy wzywani są w związku z podtopieniami budynków i części ulic oraz powalonymi drzewami utrudniającymi przejazd samochodom.

Synoptycy zapowiadają, że gwałtowne burze z gradobiciem i porywistym wiatrem mogą występować w regionie łódzkim jeszcze nawet do północy.

Grad wielkości jajek

Straż interweniowała również w powiecie krakowskim, gdzie spadł grad wielkości jajek.

Alerty pierwszego i drugiego stopnia

Tam, gdzie obowiązuje alert pierwszego stopnia, instytut prognozuje wystąpienie burz z opadami do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami również może padać grad.

Z kolei na południu, gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, prognozuje się wystąpienie burz z opadami nawet do 60 mm oraz wiatrem w porywach do 90 km/h. Miejscami może padać grad. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by unikać otwartych przestrzeni i nie chować się pod drzewami.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

