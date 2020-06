Powrót do przedszkola. Dyrektor ma prawo zażądać zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka

Zgodnie w wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jeśli dziecko przejawia objawy choroby należy wezwać rodziców, by je odebrali z przedszkola.

Minister edukacji pytany był w piątek na konferencji, jaka jest procedura powrotu tego dziecka na zajęcia, czy dyrektor przedszkola ma prawo żądać od rodziców zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest już zdrowe. Jak zaznaczono, nie dotyczy to tylko zachorowań na COVID-19, ale w ogóle zjawiska przyprowadzania do przedszkoli przez rodziców dzieci chorych.

"Dziecko z podwyższoną temperaturą nie może być przyjęte do przedszkola"

- To prawda, to dotyczyło dotąd różnego rodzaju przeziębień. Rzeczywiście, część rodziców, mimo tego że dziecko miało katar, podwyższoną temperaturę, to z różnych względów wysyła je do przedszkola. To oczywiście powodowało, że także inne dzieci mogły zarazić się grypą, czy jakąś inną chorobą i stąd plaga zachorowań - przyznał Piontkowski.

- Teraz w okresie epidemii COVID-19 jest to szczególnie istotne. Dlatego w wytycznych wyraźnie wskazaliśmy, że dziecko z podwyższoną temperaturą, z objawami choroby nie może być przyjęte do przedszkola, nawet jeśli rodzic chciałby to zrobić, to dyrektor przedszkola, szkoły nie powinien tego dziecka przyjmować - podkreślił szef MEN.

- Jeśli takie dziecko po kilkudniowym okresie choroby ma już wrócić do przedszkola i nie ma już widocznych objawów choroby, to oczywiście może wrócić. Gdyby jednak okazało się, że to dziecko ma podwyższoną temperaturę, dyrektor ma prawo zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego tak, aby chronić po prostu inne dzieci, nauczycieli i pracowników - wyjaśnił minister edukacji.