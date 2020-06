Koronawirus w warszawskim przedszkolu. Placówka została zamknięta

Pięciu pracowników warszawskiego przedszkola przy ulicy Latoszki jest zakażonych koronawirusem. Placówka została zamknięta. To drugie stołeczne przedszkole, w którym potwierdzono Covid-19.

- Na co dzień do tego przedszkola uczęszczała ponad setka dzieci. Placówka była później przez pewien czas zamknięta. W czerwcu wznowiono działalność i chodziło do niej 28 dzieci - informuje reporter Polsat News Dawid Styś.

Sanepid zadecydował o zamknięciu przedszkola.

Wideo: koronawirus w stołecznym przedszkolu

Obecność koronawirusa potwierdzono u pięciu pracowników pomocniczych, a nie u opiekunów.

Pierwszy przypadek zakażenia stwierdzono u woźnego. Wytypowano grupę bezpośredniego kontaktu, która miała z nim kontakt.

Było to osiem osób, które zostały poddane testom. Wyniki czterech okazały się pozytywne.

#COVID19 potwierdzono u pięciu pracowników warszawskiego przedszkola w Wilanowie. To tzw. pracownicy pomocniczy, nie wychowawcy czy opiekunowie. Ponad 20 dzieci przebywa na kwarantannie, a przedszkole jest zamknięte do odwołania. pic.twitter.com/MSxcrp6OA7 — Dawid Styś (@DawidStys) June 17, 2020

Trwają kolejne testy. Możliwe, że zarówno dzieci jak i reszta pracowników zostanie zbadana.

Przedszkole jest nieczynne. Większość dzieci znajduje się na kwarantannie.

msl/ Polsat News