"Jesteśmy zamknięci, trzymajcie się z dala". Tłumy i tak zalały brytyjskie plaże

Południe Anglii zalała fala upałów, co zachęciło okolicznych mieszkańców oraz przyjezdnych do spędzenia czasu nad wodą.

"Jesteśmy absolutnie przerażeni scenami, które obserwujemy na naszych plażach, szczególnie w Bournemouth i Sandbanks, w ciągu ostatnich dwóch dni" - twierdzą władze.

"Trzymajcie się z dala"

"Zazwyczaj cieszylibyśmy się z waszej obecności, ale w obecnej sytuacji apelujemy o pozostanie w domach i trzymanie się z dala od naszej plaży" - czytamy na Twitterze.

🚨WE ARE NOT OPEN UNTIL 4 JULY🚨 We know it’s hot today but PLEASE #StayLocal. We politely ask that you STAY AWAY from our beaches, for now.



We would normally love to welcome you but for now please stay away and stay safe. #RespectProtectEnjoy #LoveBournemouth pic.twitter.com/kGuioV2frh