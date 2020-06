Silne burze i ulewy: ostrzeżenia dla siedmiu województw. Polska liczy straty

Obecnie na terenie Polski występuje ostrzeżenie przed burzami pierwszego i drugiego stopnia. W poniedziałek po południu ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczami IMGW wydało dla siedmiu województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

IMGW wydało również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Dotyczy ono woj. łódzkiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz części woj. wielkopolskiego. Na tym obszarze opady deszczu miejscami wyniosą od 20 mm do 40 mm, a lokalnie nawet 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Może też padać grad.

55 podtopionych budynków

Do tej pory w poniedziałek strażacy z powodu silnych burz interweniowali prawie 1,2 tys. razy, najwięcej w województwach podkarpackim (322) i łódzkim (170). Awarie energetyczne występują w woj. śląskim - tam 817 odbiorców jest bez prądu i podlaskim - 726 awarii.

SKUTKI BURZ - do godz. 16.00 PSP odnotowała 1189 interwencji. Najwięcej w woj.: podkarpackim (322) i łódzkim (170). Awarie energetyczne występują w woj. śląskim - 817 odbiorców i podlaskim - 726. Na terenie woj. podkarpackiego podtopionych zostało 55 budynków mieszkalnych. — Grzegorz Świszcz (@GSwiszcz) June 22, 2020

Wiceszef RCB Grzegorz Świszcz poinformował także, że w związku z pogodą na terenie woj. podkarpackiego podtopionych zostało 55 budynków mieszkalnych.

Ulewy na Mazowszu

IMGW wydał w poniedziałek po południu ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla kilku powiatów woj. mazowieckiego: lipskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego oraz dla Warszawy. Wcześniej obowiązywał tam alert drugiego stopnia.

Z kolei w Siedlcach ulewa była tak intensywna, że zalała parking galerii handlowej. Nagranie dostaliśmy od widza.

Nawet 17 mln strat

Nawet 17 milionów złotych mogą wynosić straty w samej infrastrukturze gminnej wyrządzone w małopolskim Łapanowie po tym, jak centrum miejscowości zalała woda z wezbranej Stradomki - szacuje wójt gminy Andrzej Śliwa.

- Podobne zniszczenia mieliśmy w 2010 roku - mówił wójt. W poniedziałek samorząd przystąpił do szacowania strat, a mieszkańcy do wielkiego sprzątania.

W nocy z soboty na niedzielę wezbrane wskutek ulewnego deszczu Stradomka i Tarnawka przelały się przez wał przeciwpowodziowy i zalały centrum Łapanowa. Podtopionych zostało kilkadziesiąt budynków mieszkalnych, gospodarczych, rynek oraz kilkadziesiąt sklepów i punktów usługowych. Kilkadziesiąt osób musiało być ewakuowanych przez strażaków.

ZOBACZ: Alarmy powodziowe w rejonie Oświęcimia. Ulewy i burze nie odpuszczają

- Jeżeli chodzi o infrastrukturę gminną, zniszczone są: drogi, szkoła i boiska wielofunkcyjne w Grabiu, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, trzy przepompownie ścieków i przepompownia wody, przedszkole, dom kultury i biblioteka. Szacujemy, że straty wyniosą ok. 17 mln zł – mówił Andrzej Śliwa. - Sytuacja finansowa gminy nie jest najlepsza, dlatego bez wsparcia ze strony państwa nie będziemy w stanie sami odbudować zniszczeń – podkreślił.

W bardzo złej sytuacji są także przedsiębiorcy: właściciele sklepów i punktów usługowych, którzy ze swoich lokali usuwają szlam i zniszczone wyposażenie.

"Słowo tragedia czy dramat to za mało"

Na terenie łapanowskiej parafii woda zalała: zabytkowy drewniany kościół z początku XVI wieku p.w. Św. Bartłomieja Apostoła, dolny poziom wybudowanej obok nowej świątyni, plebanię, wikarówkę oraz budynek Domu Księdza Emeryta oraz garaże.

ZOBACZ: Woda zniszczyła 500-letni kościół. Łapanów walczy z żywiołem

- Słowo tragedia czy dramat to za mało, żeby oddać to, co się tutaj stało. Zalany został zabytkowy kościół z 1529 roku, polichromia, ołtarze, ornaty, paramenty liturgiczne – powiedział proboszcz parafii ks. Bogusław Zając. Dodał, że woda, która wtargnęła do zabytkowej świątyni sięgała poziomu metra. Dzięki ogromnemu wysiłkowi strażaków, parafian, księży i wolontariuszy udało się uprzątnąć teren wokół nowego kościoła na tyle, że o g. 15.00 dzieci, które wcześniej w czterech turach miały przystąpić do komunii świętej, przyjęły ją wszystkie razem.

W poniedziałek w sprzątaniu terenu parafii pomagali harcerze i wolontariusze. - Ciągle wytłaczamy wodę z podziemi nowego kościoła oraz z plebanii. Próbujemy uprzątnąć parafię, ale to długa i żmudna praca, to walka ze szlamem i tym, co woda przyniosła – mówił ks. Zając.

