Alarmy powodziowe w rejonie Oświęcimia. Ulewy i burze nie odpuszczają

W poniedziałkowe południe na wodowskazie w Jawiszowicach Wisła osiągnęła 636 cm, czyli o 6 cm więcej, niż wynosi poziom alarmowy. Soła w Oświęcimiu mierzyła 472 cm, o 12 cm ponad stan alarmowy. Oba wodowskazy znajdują się jednak poniżej zapór, które prowadzą zwiększony zrzut wody, aby utrzymać rezerwę powodziową.

Synoptycy z IMGW-PIB w poniedziałek przed południem przestrzegli, że do wtorkowego rana deszcz może jeszcze padać. Może go spaść od 20 do 40 mm, a lokalnie 60 mm. Możliwe są burze i grad.

IMGW: ulewy i burze w Małopolskiem i na Śląsku

Przed silnymi deszczami i burzami w Małopolsce oraz części Śląska w poniedziałek ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Lokalnie spadnie nawet do 100 mm deszczu.

Na terenie niemal całego województwa małopolskiego IMGW prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami może spaść od 50 mm do 80 mm, a lokalnie nawet 100 mm. W trakcie opadów będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Podobnie prognozy wyglądają dla południowo-wschodnich powiatów województwa śląskiego. M.in. w powiecie bielskim i cieszyńskim spodziewane są umiarkowane, okresami silne opady od 50 mm do 80 mm, a lokalnie 100 mm. Będą też burze z porywami wiatru do 80 km/h. W wyniku intensywnych ulew wzbierają rzeki w całym pasie województw południowych. Na Dolnym Śląsku, Śląsku, Małopolsce i części Podkarpacia przekroczony został stan alarmowy. Ulewy nad połową kraju Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi burzami i deszczami wydano dla sześciu województw. Jak informuje IMGW, alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach: mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Na terenach tych prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, a lokalnie, w przypadku kumulacji opadów, do 60 mm oraz z porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może też spać grad. ZOBACZ: Młody myszołów cudem uniknął śmierci, gdy ktoś ściął drzewo z jego gniazdem Z kolei w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim oraz części woj. wielkopolskiego obowiązują alerty pierwszego stopnia. Na terenach tych synoptycy prognozują wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami wynosić będzie od 20 mm do 40 mm, a lokalnie 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Na terenach tych również możliwe są opady gradu. IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.

bia/ PAP