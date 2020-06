Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: jesienią nowa fala koronawirusa [WIDEO]

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaapelował do właścicieli placówek handlowych, aby nie wpuszczali klientów bez maseczek. - To, co widziałem w weekend w sklepach, woła o pomstę do nieba - powiedział Wojciech Andrusiewicz. Zaapelował także do sztabów, aby zasad przestrzegać na spotkaniach przedwyborczych. Ostrzegł, że jesienią koronawirus wróci w drugiej fali.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zaapelował, aby nie rezygnować z zabezpieczania się przed zakażeniem koronawirusem przy pomocy maseczek.

Andrusiewicz: Nie wpuszczać ludzi bez maseczek

- Apelowałbym do właścicieli sklepów, do sprzedawców o niewpuszczanie do sklepów ludzi bez maseczek. Obowiązek noszenia maseczek nadal istnieje. Obowiązek noszenia tych maseczek istnieje nawet wówczas, kiedy jesteśmy na dworze i nie jesteśmy w stanie zachować dystansu. Jeżeli stoimy na przystanku autobusowym, przystanku tramwajowym, stoi duża grupa osób i nie jesteśmy w stanie zachować dystansu - obowiązuje nas maseczka - przypomniał Andrusiewicz.

Podkreślił, że noszenie maseczki obowiązuje w każdym zamkniętym pomieszczeniu. - Jeżeli wchodzimy do sklepu bez maseczki, to jest to nasz egoizm, który naraża na możliwość zakażenia inne osoby - zaznaczył.

Rzecznik ponowił także apel ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego do wszystkich ubiegających się o urząd prezydenta, by uczulili swoich wyborców o przestrzeganie reguł sanitarnych. Zastrzegł jednocześnie, że od realizacji przepisów wynikających z rozporządzeń - m.in. nakładania mandatów i upominania - są służby porządkowe.

Resort zdrowia: jesienią epidemia wróci razem z grypą

Zdaniem rzecznika, w naszym kraju "byliśmy dość długo na wypłaszczeniu" krzywej zachorowań. - Teraz wydaje się, że zaczynamy lekko schodzić w dół. Nie zapeszając, są pierwsze tego symptomy. Oczywiście, nadal będziemy mieć nowe ogniska SARS-CoV-2 - dodał.

Przypomniał też, że epidemia nie mija. - Wirus jest aktywny. Widzimy, z czym borykają się Ameryki. Sytuacja w Europie jest lepsza - stwierdził.

Andrusiewicz przekazał, że resort szykuje się na jesienny nawrót epidemii koronawirusa. - Można się spodziewać, że pojawi się w towarzystwie grypy - podsumował.

Wskaźnik zakażalności nadal niepokoi

Dziennikarze zapytali rzecznika resortu, czy Europa może już "oddychać z ulgą", mimo że Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o rekordowym przyroście zakażeń koronawirusem w skali światowej.

- Teraz mamy sytuację, że w Polsce spada wskaźnik zakażalności i wynosi 1,11, a na świecie odnotowano wyższą liczbę przypadków - odpowiedział Wojciech Andrusiewicz.

Współczynnik, o którym mówił rzecznik, określa, ile osób przeciętnie zostanie zakażonych przez stu zainfekowanych koronawirusem. Tak więc setka nosicieli SARS-CoV-2 w Polsce przeciętnie zakaża 111 osób.

Aby epidemia zaczęła stopniowo wygasać współczynnik ten musi wynosić mniej niż jeden.

Sytuacja na Śląsku jest opanowana

- W weekend zakończyliśmy wymazywanie kopalń Jastrzębie Bzie i Budryk. To zakończona druga tura wymazów. Jeszcze będą zapewne raportowane wyniki z tej ostatniej tury wymazów, ale po dzisiejszym wyniku widać, że mówimy o sumie 19, 20, 30 zakażonych górników - powiedział Andrusiewicz.

Rzecznik dodał, że nowe zakażenia wykrywane obecnie na Śląsku pochodzą od rodzin górniczych, a nie samych górników. - Na Śląsku sytuacja jest opanowana. Te ogniska zostały zamknięte, opanowane. Te spadające wyniki świadczą o tym najdobitniej - zaznaczył.

