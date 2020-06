Sensacyjne nagranie. Rodzina amurskich tygrysów nad brzegiem jeziora [WIDEO]

Największe na świecie drapieżne koty zostały nagrane przez fotopułapkę nad brzegiem jeziora w rezerwacie przyrody Kraina Leoparda na Dalekim Wschodzie Rosji. To unikalne nagranie - tamtejszym przyrodnikom pierwszy raz udało się uwiecznić czteroosobową rodzinę amurskich tygrysów u wodopoju. Gatunek ten znajduje się na granicy wymarcia.

Niepowtarzalny materiał wideo przedstawia cztery tygrysy amurskie spacerujące nad brzegiem jeziora, w pobliżu znanego wodopoju dla jeleni.

Trzy młode musiały właśnie wydostać się z wody, ponieważ ich futro lśni w słońcu, gdy zbliżają się do ukrytej kamery ustawionej przy szlaku.

Tygrysy przyszły zażyć kąpieli

- Logiczne było, że możemy zaobserwować tygrysy na tej stronie jeziora, ponieważ zwykle w tym miejscu jest dużo jeleni. Chociaż są one podstawą diety tygrysów amurskich, to raczej nie była to wyprawa na polowanie - powiedział Wiktor Storożuk z działu naukowego rezerwatu.

Mokre futro, to zdaniem przyrodnika dowód, że tygrysy przyszły zażyć kąpieli. Niestety odbyło się to poza polem widzenia kamery.

Ale przyrodnicy i tak są szczęśliwi. - Po raz pierwszy tygrysy amurskie zostały sfilmowane nad jeziorem i to jako rodzina - wyjaśnił Storożuk.

Tygrysica T61F i nienazwane jeszcze młode

Fotopułapka zarejestrowała młodą tygrysicę amurską, oznakowaną numerem T61F oraz trzy młode koty w wieku 6-7 miesięcy.

Naukowcy wiedzą, że tygrysica T61F urodziła się pod koniec 2016 r. i zdołała już mieć potomstwo. Tygrysy z małymi rzadko dają się latem uchwycić w obiektywy fotopułapek, więc to nowe nagranie jest dla badaczy szczególnie cenne.

Wideo pozwoli przygotować dla młodych kotów indywidualne paszporty, ale także prowadzić badania naukowe, monitorować stan populacji.

Gatunek znajduje się na granicy wymarcia

Grupa tych dzikich kotów żyje w lasach południowo-zachodniej części Kraju Nadmorskiego - najdalej wysuniętej na południowy wschód część Rosji, gdzie pozostają pod ochroną w parku narodowym "Kraina Leoparda". Koty są czujnie obserwowane przez 400 automatycznych kamer - największą sieć fotopułapek w Rosji.

Według najnowszych danych w "Krainie Leoparda" żyje 31 dorosłych tygrysów amurskich i 10 młodych.

W połowie lat 80. XX wieku szacowano, że cała populacja tygrysa amurskiego (zwanego również syberyjskim) składa się z około 250 osobników. Obecnie całą populację szacuje się na ok. 600 zwierzą. 95 proc. z nich żyje w Rosji, pozostałe w Chinach i Korei Północnej.



Gatunek ten znajduje się na granicy wymarcia, jest na liście czerwonej księgi gatunków zagrożonych.

