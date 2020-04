[OSTRZEŻENIE] W górach grasują niedźwiedzie. Turyści i pszczelarze muszą mieć się na baczności

W ubiegłym roku dochodziło do ataków niedźwiedzi na pasieki. Drapieżniki grasowały w okolicach Baligrodu. - Rozwalił dwa ule, z tym, że z jednego wyciągnął sobie jedną rameczkę i poszedł wyżej, tam konsumował spokojnie - opowiadał Polsat News Karol Czarnecki, emerytowany leśnik.

"Ul poleciał i uderzył aż o dom"



Jak dodał, "drugi ul poleciał i uderzył aż o dom, to nas obudziło. Po prostu wyskoczyliśmy na pole, zaświeciłem latarką, jeszcze go zauważyłem, ale on już uciekał w stronę góry".

ZOBACZ: Niedźwiedzie w Bieszczadach niszczyły pasieki. Jest zgoda na odstraszanie

Wówczas Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dopuścił płoszenie zwierząt amunicją hukową, hukowo-alarmową, ewentualnie amunicją gumową. W odległości 150 metrów od budynków i w bezpośrednim sąsiedztwie pasiek. Oczywiście przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

W przypadku spotkania z niedźwiedziem na szlaku turystycznym pod żadnym pozorem nie należy iść w jego stronę. Trzeba powoli wycofać się na bezpieczną odległość.

Nie należy ulegać panice!

Podczas bezpośredniego spotkania niedźwiedź najczęściej schodzi człowiekowi z drogi i zaszywa się w najbliższych zaroślach. Może się jednak zdarzyć, że zacznie szarżować w naszą stronę. Nie należy wówczas ulegać panice, gdyż może to wywołać agresję zwierzęcia.

ZOBACZ: Przez zakaz wstępu do lasów, przyroda odżyła. "Zwierzęta pozbyły się strachu"

Niedźwiedzie często markują atak, a po kilku krokach stają w miejscu i odchodzą. Nasza ucieczka mogłaby je sprowokować do dalszej pogoni. Nie ma znaczenia, czy uciekalibyśmy w górę czy w dół stoku - niedźwiedź będzie szybszy.

Nadleśnictwo Krościenko Niedźwiedź przy pasiekach we wsi Kacwin

E. Bodziarczyk Ślady młodego niedźwiedzia w Małych Pieninach

Kiedy niedźwiedź atakuje

Ataku ze strony niedźwiedzia należy spodziewać się w następujących okolicznościach:

przy niespodziewanym zaskoczeniu zwierzęcia w niedużej odległości,

w czasie spoczynku,

podczas żerowania,

najścia w czasie żerowania niedźwiedzia przy zabitej ofierze - niedźwiedź broni swojej zdobyczy,

wejście pomiędzy niedźwiedzicę a jej młode - druga połowa lata

Nadleśnictwo Baligród/Roman Pasionek Niedźwiedź zaobserwowany w Nadleśnictwie Baligród

Nadleśnictwo Baligród/Roman Pasionek Niedźwiedzia rodzina z Baligrodu

grz/hlk/ polsatnews.pl