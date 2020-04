"Krwawa katastrofa". Kłusownicy wykorzystują pandemię, zabijają zagrożone gatunki

35-letni były Marines Ryan Tate jest założycielem VetPaw - organizacji walczącej z kłusownikami w rezerwatach w Republice Południowej Afryki. Podczas swoich misji łapie osoby, które zabijają nosorożce i słonie dla rogów i kłów, sprzedawanych następnie na czarnym rynku. W tym roku jednak, z powodu pandemii koronawirusa, Tate nie może wylecieć ze Stanów Zjednoczonych.

- Czuję się bezradny. Kłusownictwo nie zniknie przez koronawirusa - jeśli już to na tym zyska - powiedział w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną CNBC.

"Zabicie nosorożca w kilka minut"

Od początku trwania epidemii, w północnozachodniej części Południowej Afryki zabitych zostało co najmniej dziewięć niezwykle rzadkich nosorożców, z kolei w sąsiedniej Botswanie - sześć. Wszystkie te przypadki miały miejsce w rejonach popularnych wśród turystów.

- To krwawa katastrofa, kompletny kryzys - mówi Map Ives, założyciel Rhino Conservation w Botswanie. Aktywista wyjaśnia, że kłusownicy nie boją się już, że trafią na turystów lub przewodników. Dzięki temu mogą działać na znacznie większym terenie. Organizacji brakuje gotówki - darowizny w znacznej większości przekazywane są na walkę z Covid-19.

- Kłusownicy to profesjonaliści. Potrafią zabić nosorożca i usunąć mu róg w kilka minut, unikając przy tym służb. To brudny, krwawy biznes - dodaje Ives.

"Efekt desperacji"

Afrykę co roku odwiedza ok. 62,5 mln turystów. Umożliwia to zatrudnienie dla 9,1 mln osób. Miliardy dolarów z branży przeznaczane są również na utrzymanie parków narodowych i branży wycieczek safari. W obecnej sytuacji, gdy turystów nie ma, brakuje pieniędzy na opłacenie strażników. Dlatego połacie kontynentu zamieszkane przez rzadkie gatunki nie są nadzorowane we właściwy sposób.

Ryan Tate ocenia, że sytuacja jeszcze się pogorszy. - Ludzie parają się kłusownictwem z desperacji. To szybki i łatwy sposób na zarobienie pieniędzy. W obliczu utraty miejsc pracy, problem na pewno problem będzie narastał - podsumowuje.

Według WWF (Światowego Funduszu na rzecz Przyrody - red.) w latach 1960-1995 populacja nosorożca czarnego w Afryce zmniejszyła się o 98 proc. Na kontynencie pozostało ok. 5500 osobników.

bas/hlk/ CNBC, polsatnews.pl