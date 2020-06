Koronawirus - Raport Dnia. Niedziela, 21 czerwca

Resort zdrowia poinformował w niedzielę o 311 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Oznacza to, że w sumie zachorowało 31 931 osób. Na Covid-19 zmarło kolejnych 10 chorych, a liczba wszystkich ofiar sięgnęła 1356. Epidemia nie zwalnia również w Niemczech. Współczynnik reprodukcji koronawirusa wzrósł tam z 1,79 do 2,88. Aby epidemia zaczęła wygasać musi on wynosić mniej niż jeden.