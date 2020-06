Watykan dodaje wezwania do litanii. Jednak nie tak łatwo je przetłumaczyć

"Kongregacja podaje, że pierwsze wezwanie zostanie umieszczone po »Mater Ecclesiae«, drugie po »Mater divinae gratiae«, a trzecie po »Refugium peccatorum«" - podało w sobotę biuro prasowe KEP.

"Niezliczone są tytuły i wezwania, które pobożność chrześcijańska w ciągu dziejów zastrzegła dla Dziewicy Maryi, która jest uprzywilejowaną i pewną drogą do spotkania z Chrystusem. Również w dzisiejszych czasach, naznaczonych niepewnością i zagubieniem, lud Boży wyczuwa potrzebę pobożnego, pełnego miłości i nadziei zwrócenia się ku Niej" - czytamy w Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów, w tym także do Polski.

Wezwanie jest już używane w litanii

"Mając za zadanie rozeznawać ten zmysł ludu Bożego" - czytamy w Liście Kongregacji - papież Franciszek postanowił polecić, aby do formularza litanii loretańskiej włączyć wezwania "Mater misericordiae", "Mater spei" i "Solacium Migrantium" - podano.

Odnosząc się do Listu Kongregacji, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przekazała w komunikacie, że wezwanie "Mater misericordiae" jest już używane w polskiej wersji litanii loretańskiej, jako "Matko miłosierdzia", natomiast dwa pozostałe wezwania "Mater spei" i "Solacium Migrantium", powinny w języku polskim zostać zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski zgodnie z prawem kościelnym w ramach kompetencji biskupów diecezjalnych (kan. 826).

"Pozostają: »ulga, pomoc, ratunek«"

W kwestii wezwania "Solacium Migrantium" czytamy w komunikacie: "Słowo »solacium« można tłumaczyć na wiele sposobów, jako »pociecha, ulga, pomoc, ratunek, ucieczka«, ale ze względu na to, że wezwanie ma się znaleźć między już istniejącymi »Ucieczko grzesznych«, a »Pocieszycielko strapionych«, dlatego słowa »ucieczka i pocieszenie«, jako już zajęte nie powinny być brane pod uwagę, pozostają, zatem »ulga, pomoc, ratunek«" - zaznaczono.

Zwrócono uwagę, że "z tych trzech najlepiej brzmi +Pomocy migrantów+. Co do wyrażenia »migrantes«, posiada ono zasadniczo trzy znaczenia: 1) ci, którzy wędrują (także w poszukiwaniu lepszego losu, a więc migranci we współczesnym rozumieniu), 2) ci, którzy się wyprowadzają, 3) przesiedleni; z tych trzech znaczeń najlepiej w całość komponuje się to pierwsze".

"Dokument podaje propozycję tłumaczenia »Solacium Migrantium«, jako »Pomocy migrantów / Ulgo migrantów«".