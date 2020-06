Strażacy ostrzegają: żel do dezynfekcji pozostawiony w aucie może być przyczyną pożaru

Juan Rodriguez z Waukegan w stanie Illinois szykował się do rodzinnego wyjazdu na ryby, kiedy przybiegł sąsiad, by zaalarmować go, że pali się jego auto. Z wnętrza wydobywały się kłęby ciemnego dymu, a deska rozdzielcza była w ogniu. Ugasiła go żona właściciela przy użyciu gaśnicy. Strażacy z Waukegan zbadali, co było przyczyną wybuchu pożaru - to pozostawiony wewnątrz auta żel do dezynfekcji.