Wybuch epidemii w niemieckiej rzeźni. Firma obwinia Polaków i Rumunów

Wykrycie masowego nosicielstwa koronawirusa wśród pracowników rzeźni w Rheda-Wiedenbrueck w powiecie Guetersloh w Północnej Nadrenii-Westfalii ujawniono w środę.

Ponad 6 tys. osób na kwarantannie

Po pojawieniu się nowego ogniska koronawirusa firma została tymczasowo zamknięta. W rzeźni w Rheda-Wiedenbrück pracuje ponad 6000 osób, wszyscy trafili na kwarantannę. Powiatowe władze w ramach prewencji zamknęły szkoły oraz przedszkola.

Władze pobliskiego miasta Bielefeld nakazały w czwartek szkołom i przedszkolom odesłanie do domów dzieci pracowników koncernu Toennies. Jak zaznaczono, innych dzieci z powiatu Guetersloh to nie dotyczy.

ZOBACZ: Zmarło kolejnych 30 osób zakażonych koronawirusem

- Możemy jedynie przeprosić za tę sytuację - powiedział André Vielstädte, rzecznik firmy Tönnies. Zapewnia, że firma we współpracy z władzami, zrobiła wszystko, co tylko możliwe, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Pracownicy z Polski i Rumunii odwiedzili rodziny

Gereon Schulze Althoff, odpowiadający za zarządzanie jakością w rzeźni Tönnies, przypuszcza, że to między innymi otwarcie granicy kraju przyczyniło się do pojawienia się zakażeń na masową skalę. Wielu pracowników rzeźni pochodzi z Europy Wschodniej, głównie z Polski i Rumunii. Choć początkowo zostali zmuszeni do pozostania w Niemczech z powodu zamkniętych granic, to po otwarciu granic 15 czerwca wielu odwiedziło rodziny w domu.

Według Schulze Althoffa wszyscy powracający z urlopów zostali przetestowani, ale tylko, jeśli nie było ich przez ponad 96 godzin. Jeśli jednak wykorzystali weekend do odwiedzenia rodziny, to test mógł nie dać właściwego rezultatu. - Może to był błąd - zastanawia się Schulze Althoff.

PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Ponad 6 tys. pracowników rzeźni trafiło na kwarantannę. Zamknięto też szkoły i przedszkola

Skandaliczne warunki pracy

Jak podkreśla "Tagesspiegel" działacze na rzecz praw zwierząt obwiniają z kolei rząd federalny, który - jak mówią - nie zrobił nic na rzecz podniesienia jakości pracy w rzeźniach pomimo wielokrotnych skarg na panujące w nich warunki.

ZOBACZ: Z powodu koronawirusa odwołano 1500 lotów. Druga fala zakażeń w Chinach?

Dziennik pisze, że stowarzyszenie "Soko Tierschutz" udokumentowało nie tylko okrucieństwo wobec zwierząt w niemieckich rzeźniach, ale też "przerażające" warunki zakwaterowania pracowników. Mieli oni spać na piętrowych łóżkach, korzystać ze wspólnych toalet, a nawet kontynuować pracę pomimo skaleczeń.

Robert Toennies zażądał od swego stryja Clemensa Toenniesa, by opuścił zarząd spółki.

Walka o przejęcie kontroli nad firmą

64-letni Clemens Toennies i będący synem nieżyjącego założyciela koncernu Bernda Toenniesa 42-letni Robert są wyłącznymi właścicielami firmy, w której mają po połowie udziałów. W noszącym datę 17 czerwca liście Robert zarzucił zarządowi i radzie nadzorczej spółki nieodpowiedzialne działania oraz spowodowanie zagrożenia dla przedsiębiorstwa i ludności. Wskazał przy tym, że mimo wydanych w 2017 roku wytycznych, wciąż nie rezygnuje się z zatrudniania pracowników zewnętrznych. Moje wskazówki i inicjatywy były konsekwentnie blokowane - napisał Robert Toennies, który już od dłuższego czasu dąży do przejęcia kontroli nad firmą.

"Temu, że właśnie w rzeźniach liczba zakażeń znacznie przewyższa przeciętną, winne jest z pewnością również korzystanie z pracy zewnętrznej. System taki wiąże się dla wielu pracownic i pracowników z nieznośnymi warunkami mieszkaniowymi, których efektem są wysokie ryzyko infekcji i niewielkie szanse na uchronienie się przed nią" - czytamy w liście. Pracownicy zewnętrzni niemieckiego przemysłu mięsnego to przede wszystkim obywatele państw wschodniej i południowo-wschodniej części Unii Europejskiej.

WIDEO - Troje policjantów w szpitalu, zniszczone radiowozy. Zatrzymania po proteście przedsiębiorców Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/zdr/ "Der Tagesspiegel", "Corriere della Sera"