Koronawirus - Raport Dnia. Czwartek, 18 czerwca

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19. Epidemia koronawirusa w Polsce nie ustępuje. Czwartek to kolejny dzień z rzędu, w którym odnotowano ponad 300 zakażeń. W ciągu doby zmarło 30 osób - najwięcej od 24 kwietnia.

Nowe dane dotyczące epidemii w Polsce

Jest 314 nowych i potwierdzonych zarażeń koronawirusem,

najwięcej odnotowano w woj. śląskim (88) i łódzkim (75),

liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 31 015,

w ciągu doby zmarło 30 osób,

łączny bilans ofiar wynosi obecnie 1316,

w szpitalach z powodu COVID-19 zajęte są 1849 łóżka,

z respiratorów korzystają 72 osoby,

kwarantanną objętych jest 93 tys. 722 osób,

nadzór sanitarno-epidemiologiczny obejmuje 17 tys. 354 osób,

dotychczas wyzdrowiało 15 tys. 317 pacjentów.

Koronawirus na pogrzebie Jerzego Pilcha?

Według medialnych doniesień u kilku uczestników pogrzebu Jerzego Pilcha w Kielcach zdiagnozowano Covid-19. Pisarza żegnało kilkadziesiąt osób, w tym ludzie ze świata kultury i sztuki.

- Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że u kilku żałobników wykryto koronawirusa. Do kieleckiego sanepidu zgłosili się z niepokojącymi objawami,

- sanepid oficjalnie potwierdził jeden przypadek zakażenia. WP donosi jednak, że jest ich więcej - co najmniej pięć,

- podczas pogrzebu w kościele w Kielcach krzesła ustawione były blisko siebie. Jego uczestnicy mieli na twarzach maseczki ochronne, ale nie zachowywali bezpiecznej odległości. Na cmentarzu maseczki zdjęto,

- Jerzy Pilch zmarł 29 maja w Kielcach w wieku 67 lat. Pochowano go 4 czerwca w tym samym mieście. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Grabowski, Jan Nowicki czy Grzegorz Turnau.

Wstrzymane przyjęcia w klinice onkologii

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach wstrzymała w czwartek przyjęcia pacjentów. Powodem jest potwierdzenie koronawirusa u 12 osób.

- "Zakażenie zostało zdiagnozowane u 6 pacjentów i 6 członków personelu medycznego" - poinformował Instytut na Facebooku,

- pozostałe kliniki i zakłady Instytutu pracują normalnie z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa,

- w szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin, ograniczono też wstęp dla osób towarzyszących pacjentom zgłaszającym się na badania i leczenie ambulatoryjne.

Koronawirus w niemieckiej rzeźni. Firma obwinia Polaków i Rumunów

Największa europejska fabryka mięsa Tönnies stała się nowym ogniskiem epidemii koronawirusa w Niemczech.

- Z 983 testów wykonanych pracownikom rzeźni, a których wyniki były znane w środę wieczorem, 657 było pozytywnych,

- firma została tymczasowo zamknięta. W rzeźni w Rheda-Wiedenbrück pracuje ponad 6000 osób, wszyscy trafili na kwarantannę. Powiatowe władze w ramach prewencji zamknęły szkoły oraz przedszkola,

- Gereon Schulze Althoff, odpowiadający za zarządzanie jakością w rzeźni, przypuszcza, że to między innymi otwarcie granicy kraju przyczyniło się do pojawienia się zakażeń na masową skalę. Wielu pracowników rzeźni pochodzi z Europy Wschodniej, głównie z Polski i Rumunii.

Szwedzka strategia - "słabsza" niż się spodziewano

Szwedzka strategia walki z koronawirusem opierała się o założenie, że w połowie maja lub w czerwcu sztokholmczycy będą bliscy osiągnięcia odporności stadnej. Jak ujawniono, pod koniec maja nieco ponad 6 proc. populacji Szwecji wytworzyło przeciwciała Covid-19.

- "To jest słabszy wynik niż się spodziewaliśmy, ale niewiele słabszy. Proszę zwrócić uwagę na tendencje, a nie na poszczególne liczby" - oświadczył główny epidemiolog kraju Anders Tegnell,

- wiosną Urząd Zdrowia Publicznego na podstawie modeli matematycznych wskazywał, że na początku maja około 20 proc. mieszkańców Sztokholmu będzie mieć przeciwciała Covid-19. Ostatecznie było to 10 proc., pod koniec maja,

- na początku czerwca Tegnell przyznał, że Szwecja powinna podjąć więcej działań, by zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

