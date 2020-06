"Domagamy się sprawiedliwości". Artyści o przywróceniu koncertów

- Kibice wrócą niebawem na stadiony, na trybunach zasiądzie nawet 11 tys. osób. My po prostu domagamy się sprawiedliwości, by limit 150 osób na koncertach wzrósł do kilkuset. Nie dostaliśmy wytycznych, nie ma jasno określonych zasad - mówiła w Polsat News Ania Karwan, piosenkarka i aktorka. Zarówno ona, jak i wielu innych muzyków włączyło się w akcję "Otwieramy Koncerty".

Od ponad tygodnia artyści nawołują do równego traktowania przy odmrażaniu gospodarki. Swoje posty w mediach społecznościowych oznaczają hasztagiem #OtwieramyKoncerty.

"Aktualne przepisy i zasady koncertów, imprez masowych, występów plenerowych etc. są bardzo niejasne i niesprawiedliwe. (…) My też zatem chcemy wrócić do pracy. Z naszą branżą wiąże się setki tysięcy muzyków, realizatorów, kierowców, technicznych którzy zostali z dnia na dzień bez zarobku. Prosimy o równe traktowanie, sprawiedliwe warunki" - tak Karwan apelowała na Instagramie.

"Jesteśmy stęsknieni i pomału zdesperowani"

W podobnym tonie wypowiadała się na antenie Polsat News.

- Kilkaset tysięcy osób pracujących nie tylko jako wokaliści i aktorzy zostało bez pracy, bez możliwości utrzymania siebie, rodzin. Część z nas zaczyna przechodzić bardzo poważne kryzysy w domach. (…) Jesteśmy bardzo stęsknieni, również pomału zdesperowani i zrozpaczeni sytuacją, bo nie wiemy, kiedy skończy się czas naszego oczekiwania - podkreśliła.

Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA zaznaczył, że "musimy wracać do normalnego życia".

- Mam nadzieję, że już niedługo koncerty będą mogły się odbywać. Na początku najbezpieczniejsze będą te na otwartej przestrzeni, gdzie łatwiej zachować dystans.

"Fani reagują spontanicznie"

Zauważył jednak, że tego typu imprezy "rządzą się swoimi prawami".

- Fani reagują spontanicznie. Musimy zdawać sobie sprawę, że, gdy ktoś śpiewa i podskakuje to w łatwiejszy sposób może rozsiewać zarazki. Ale jeśli robiliśmy to wcześniej to dlaczego nie możemy tego robić już niedługo? W chwili obecnej liczba zakażeń utrzymuje się na podobnym poziomie, niedługo się zmniejszy. Większość przechodzi chorobę bezobjawowo - dodał.

Karwan zauważyła, że "nawet na tych najważniejszych dla Polski zgromadzeniach nie obowiązują zasady sanitarne".

- Naprawdę chcemy wrócić do pracy - spuentowała.

