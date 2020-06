"Otwieramy Koncerty". Polscy artyści apelują do rządu o równe prawa

"Kiedy inne sektory biznesu są odmrażane, sportowe areny mogą wypełniać się publicznością (obecnie nawet do 10 tys. osób na jednym meczu), a w mediach obserwujemy kilkutysięczne zgromadzenia, my także chcemy wrócić do pracy” - zaznaczają polscy artyści i pracownicy branży muzycznej na stronie akcji "Otwieramy Koncerty". "Żądamy równego traktowania!" - dodają.