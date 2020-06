Trwa walka o prawo do opieki nad 4-latką. W tle zarzuty Belgów o rasizm wobec ojca

Polska strona podkreśla, że nie kwestionuje praw ojca i wyroków sądów, ale sposoby ich egzekwowania. - Chodzi o to, że ojciec ma prawa do tego dziecka, ale nie na tej zasadzie. Nie bierze się dziecka, wsadza do samochodu i wywozi tysiąc kilometrów stąd - powiedział wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik.

Resort sprawiedliwości zaproponował, by proces oswajania się mówiącej tylko po polsku Ines z jej francuskojęzycznym ojcem odbył się na przyjaznych dla dziewczynki zasadach.