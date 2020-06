Szczepionka przeciw Covid-19. Komisja Europejska przedstawiła strategię

- Wspólne działanie na poziomie UE zwiększy szansę na znalezienie szczepionki i zapewni jej niezbędne ilości w przystępnej cenie - podkreśliła w przesłaniu wideo przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Today we are presenting our European Vaccine Strategy. Joint action at EU level will increase the chance of finding a vaccine and secure necessary volumes at a good price in the EU and beyond. We need to act very quickly - in overcoming this pandemic every day matters. pic.twitter.com/LOy9iDYwNQ