Trzaskowski: postawię Macierewicza przed Trybunałem Stanu

- Silny prezydent powinien być także patronem innowacji i polskiego przemysłu obronnego. Pamiętacie państwo zapowiedzi dot. polskiego programu śmigłowców, zakupu okrętów podwodnych, systemów rakietowych. Dzisiaj widzimy w jakim punkcie jesteśmy. To jest sprawa fundamentalna, aby rozwijać nasze zdolności obronne. Niestety konkluzja jest bardzo smutna - mówił Trzaskowski.

Wideo: Trzaskowski zdradził co zrobi, jeśli zostanie prezydentem RP

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zaprezentował we wtorek swój zespół doradców ds. bezpieczeństwa i obrony Polski. Znaleźli się w nim emerytowani generałowie, wśród nich były szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch.

ZOBACZ: Kontrolowana upadłość LOT. "To możliwy scenariusz, ale realizujemy inny"

- Po spotkaniu z doświadczonymi dowódcami, po analizie, którą prowadzimy, jestem przekonany, że osobą, która przyczyniła się do osłabienia zdolności obronnych naszego państwa jest Antoni Macierewicz. Chaos, uznaniowość przy podejmowaniu decyzji, czystki polityczne, prześladowania, niestety również chore ambicje, to wszystko doprowadziło sytuacji bez precedensu, a mianowicie do osłabienia naszych zdolności obronny - mówił Trzaskowski.

Honor i etos polskiego żołnierza

Dlatego zapowiadam, że jeżeli obywatele mi zaufają i zostanę prezydentem RP to wystąpię do Sejmu o postawienie Antoniego Macierewicza przed Trybunałem Stanu - podkreślił prezydent Warszawy.

Polityk zapowiedział, że jako prezydent Polski będzie dbał o honor i etos polskiego żołnierza. - O to, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał polskiego żołnierza zwolnić, to będzie przysługiwało mu odwołanie - mówił.

Zapowiedział także audyt bezpieczeństwa narodowego. Wskazywał, że dziś analizy jasno wskazują, że obronność naszego państwa i siła Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim została osłabiona.

WIDEO - Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ polsatnews.pl, PAP