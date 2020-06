"Nie do zaakceptowania". Prof. Zybertowicz o wypowiedzi posła Czarnka

- Ta wypowiedź, która jakby odłączyła od świata ludzi normalnych przedstawicieli LGBT, jest niewłaściwa. Jeśli miałaby być rozumiana, że oni mają mniejszą godność niż tzw. "normalni", to jest to wypowiedź nie do zaakceptowania - tak doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz skomentował głośne słowa posła PiS Przemysława Czarnka, członka sztabu wyborczego Andrzeja Dudy.