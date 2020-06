Jacek Żalek wśród gości "Debaty Dnia". Transmisja od godz. 19:50

Powiedział, że "LGBT to nie są ludzie; to ideologia". Poseł Porozumienia Jacek Żalek będzie wśród gości poniedziałkowej "Debaty Dnia". Pozostałymi będą: Marek Sawicki (PSL-Koalicja Polska), Anna Milczanowska (PiS), Dariusz Wieczorek (Lewica) oraz Sławomir Mentzen (Konfederacja). Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl od godz. 19:50.

W piątek poseł Porozumienia oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek uczestniczył zdalnie w programie publicystycznym na antenie TVN24. W jego trakcie został poproszony o skomentowanie słów szefa sztabu Andrzeja Dudy Joachima Brudzińskiego, który napisał w mediach społecznościowych, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza".

- Pan by się podpisał pod tym? – pytała prowadząca program Katarzyna Kolenda-Zaleska. - Ja rozumiem, że chodzi o ideologię – odparł Żalek. - Nie, jest napisane wyraźnie: "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza" – stwierdziła Kolenda-Zaleska. - A co to jest LGBT? – pytał Żalek. Gdy dziennikarka TVN24 odpowiedziała, że "są to wszyscy ludzie homoseksualni, ludzie transseksualni", poseł odpadł: "To nie są ludzie. To jest ideologia".

- Jak to nie są ludzie? Słucham? Co pan mówi? – pytała Kolenda-Zaleska. - No, to nie są ludzie. To jest ideologia – utrzymywał. - Nie, proszę pana, są jakieś granice, także w tym programie. Ja bardzo panu podziękuję za naszą rozmowę, ponieważ jeśli pan mówi, że osoby LGBT, to nie są ludzie... – oświadczyła dziennikarka TVN24, kończąc rozmowę z Żalkiem.

W reakcji na słowa Żalka, a także europosła PiS Joachima Brudzińskiego oraz posła Przemysława Czarnka, Lewica złożyła wnioski do sejmowej komisji etyki i do Parlamentu Europejskiego.

