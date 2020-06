Andrzej Zybertowicz w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:30

W sobotę na spotkaniu w Brzegu prezydent powiedział m.in., że "próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Wskazał, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. - To jest taki neobolszewizm - stwierdził wówczas Duda, co spotkało się krytyką m.in. ze strony osób, które zostały zaproszone do Pałacu Prezydenckiego.

We wtorek polityczne emocje wzięły górę w Płońsku. Podczas spotkania wyborczego Andrzeja Dudy starli się jego zwolennicy i przeciwnicy. Tuż przed wyjściem głowy państwa z "dudabusa", ludzie wdali się w przepychankę. Kilka minut potem, podczas przemówienia, zagłuszali się wzajemnie.

Sondaże przedwyborcze

W sondażach wyborczych przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim topnieje. Z ostatniego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że Duda mógłby liczyć na 40,7 proc. wszystkich głosów. W porównaniu z sondażem z 7 czerwca, oznacza to spadek o 2 punkty procentowe (42,7 proc.).

Przeciwnikiem urzędującego prezydenta w II turze zostałby Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy może liczyć na poparcie rzędu 28 proc. Oznacza to wzrost notowań w porównaniu z badaniem sprzed tygodnia (26,6 proc.).

W drugiej turze, gdyby odbyła się w ostatnią niedzielę, wygrałby Andrzej Duda - wynika z sondażu IBRIS przeprowadzonego dla dla Wirtualnej Polski. Chęć oddania głosu na ubiegającego się o reelekcję prezydenta zadeklarowało 48,8 proc. ankietowanych.

Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego wyraziło z kolei 48 proc. uczestników sondażu. W porównaniu z poprzednim badaniem dla WP na temat wyniku II tury, urzędujący prezydent stracił 1 punkt procentowy, a Rafał Trzaskowski zyskał 1,6 punktu procentowego.

