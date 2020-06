Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Pandemia zmobilizowała przedsiębiorców do szybszego odzyskiwania należności od kontrahentów - średni okres przeterminowania faktur przekazywanych do odzyskania skrócił się ze 181 dni w lutym do 165 w maju - wskazali eksperci związani z Krajowym Rejestrem Długów.

Jak podkreślono we wtorkowym komunikacie Krajowego Rejestru Długów (KRD), początkowo epidemia przyspieszyła działania windykacyjne przedsiębiorców - wizja pustego konta, braku zleceń i redukcji zatrudnienia sprawiła, że nie czekali oni z przekazywaniem długów do windykacji. "Wcześniej w sektorze MŚP powszechną praktyką było zwlekanie, aż kontrahent sam zapłaci – nawet 4-5 miesięcy bez upominania się o pieniądze" - czytamy. fot. piqsels