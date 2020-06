Zamiast wiernych - tysiące fotografii. Arcybiskup odprawił mszę dla ofiar pandemii [WIDEO]

Niezwykła msza miała miejsce w katedrze metropolitarnej św. Jana Ewangelisty w Limie, stolicy Peru. Uczestniczyli w niej jedynie arcybiskup i kilku księży.

ZOBACZ: Prymas w Boże Ciało: Dziękujemy za tych na pierwszej linii frontu w czasie pandemii

Przygotowywanie katedry do homilii trwało kilka dni. Księża i pracownicy świeccy docierali do rodzin, które straciły bliskich. Gdy fotografie zapełniły wszystkie ławki, arcybiskup nakazał wieszanie zdjęć na ścianach i kolumnach. Ostatecznie w kościele znalazło się ponad 5 tys. portretów. Większości z ofiar nie odprawiono pogrzebu, a rodziny nie miały okazji się z nimi pożegnać. Od początku pandemii w Peru z powodu koronawirusa zmarło ok. 6 tys. 700 osób.

"Nadchodzi jeszcze trudniejszy moment"

Castillo podczas swojego kazania dziękował medykom i wolontariuszom, jednocześnie krytykując rząd i jego działania podczas pandemii. - System służby zdrowia jest oparty na egoizmie i czerpaniu własnych zysków. Nie czuć w nim łaski i solidarności z chorymi - mówił.

WIDEO: arcybiskup odprawił mszę dla ofiar pandemii

Agencja AP wskazuje, że przez niewydajny system setki osób nie otrzymały podstawowej opieki lekarskiej podczas pandemii. W tym samym czasie ekonomiści przewidują bezprecedensową zapaść krajowej gospodarki. Arcybiskup wezwał do solidarności z ubogimi.

- Nadchodzi jeszcze trudniejszy moment. Przerażające byłoby, gdyby ta katedra po raz kolejny zapełniła się tysiącami nowych fotografii osób, które zmarły z głodu - przekazał hierarcha.

ZOBACZ: Brazylia pójdzie w ślady USA? Prezydent grozi opuszczeniem WHO

W kraju, w którym mieszka ok. 32 mln osób, od początku pandemii odnotowano blisko 230 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Peru pod tym względem zajmuje ósme miejsce w zestawieniu krajów w największą liczbą zakażonych i z każdym dniem "zmniejsza dystans" do Włoch i Hiszpanii. Do tej pory walkę z Covid-19 wygrało ok. 115 tys. osób.

WIDEO - Eksplozja ciężarówki z gazem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/luq/ ABC, AP