"Musimy utrzymywać presję". Tysiące protestujących na ulicach Nowego Jorku

- Mieszkamy w Nowym Jorku, płacimy trzy różne podatki (miejski, stanowy i federalny) i musimy dziś pilnować policji. Okazuje się bowiem, że opłacamy (policjantów), żeby nas bili. To nie fair – powiedział telewizji CBS jeden z demonstrantów.

ZOBACZ: Nie ustają protesty w USA. Tysiące demonstrantów na ulicach Nowego Jorku

Inni uczestnicy manifestacji podkreślali w swych wypowiedziach, że to, iż lokalna władza ustawodawcza zaczęła w końcu reagować i zajęła się reformą policji (NYPD), "wygląda zachęcająco, ale sprawa się przeciąga i wciąż nie przynosi spodziewanych rezultatów".

"Krew na ulicach"

Na Manhattanie protestujący gromadzili się i maszerowali m.in. reprezentacyjną arterią miasta Piątą Aleją, przez Washington Square, West Side Highway i Wall Street. Na kilka minut zablokowali wjazd do Holland Tunnel.

- Myślę, że ten protest się rozwija i rozprzestrzenia po całym świecie. To dobrze, bo musimy utrzymywać presję - ocenił jeden z uczestników, który podkreślił uniwersalny charakter demonstracji, w których biorą udział "wszyscy, a nie tylko biali czy czarnóskórzy, bo są tu też Latynosi czy Azjaci".

New York Times: they don’t 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 want to abolish the police...



NYC: pic.twitter.com/Zd9WgzL43v