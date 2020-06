Dziś pogrzeb George'a Floyda. Ceremonia będzie transmitowana w internecie

Ceremonię odprawi pastor Mia K. Wright z kościoła "The Fountain of the Praise" ("Fontanny wiary" - red.) w Houston. Koszty pogrzebu pokrył w całości amerykański bokser i były mistrz świata Floyd Mayweather Jr.

"Jak każdy miał swoje wzloty i upadki"

- Świętujemy życie człowieka, który, jak każdy miał swoje wzloty i upadki. Cały czas był jednak związany z Bogiem. Teraz ludzie łączą się w żalu z powodu tragedii, która dotknęła Floyda i jego rodzinę - powiedziała Wright stacji CNN. Dodała, że rodzinie zależało na uroczystości wśród przyjaciół i bliskich. Dodała jednak, że podczas pogrzebu głos zabiorą też liderzy organizacji obywatelskich, którzy będą "nawoływać do reform systemu".

Z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, w ceremonii może uczestniczyć do 500 osób.

ZOBACZ: Protesty po śmierci Floyda. Pomnik handlarza niewolnikami runął do rzeki

Trumna z ciałem Floyda w poniedziałek została wystawiona w domu pogrzebowym w hrabstwie Fort Bend. Złożyć hołd zmarłemu przyszły tysiące osób.

George Floyd's funeral will be live-streamed from Houston on Tuesday https://t.co/FTIZKn3L1J pic.twitter.com/w7w10rZtj3 — CNN (@CNN) June 9, 2020

Pogrzeb będzie transmitowany od godz. 19 przez największe stacje telewizyjne w USA - m.in. ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC. Przed ceremonią planowane są rozmowy z ekspertami, członkami rodziny i politykami. Transmisje w internecie organizują przedstawiciele kościoła.

Bohater lokalnej społeczności

46-letni Floyd zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie aresztowania za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym czekiem na 20 dolarów został przygnieciony do ziemi przez interweniującego policjanta, który przez prawie dziewięć minut przyciskał kolanem jego szyję.

Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił z wysiłkiem, że nie może oddychać.

ZOBACZ: Wyznaczono kaucję dla policjanta oskarżonego o zabójstwo Floyda

Zabójstwo stało się zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, w tym w Waszyngtonie. Dla wielu Amerykanów zabicie Floyda to przykład systemowego przyzwolenia na przesadną agresję policji, szczególnie wobec osób czarnoskórych. W trakcie demonstracji zdarzały się przypadki starć z funkcjonariuszami i zamieszek.

Według sondażu z czerwca dla ABC News wynika, że 74 proc. Amerykanów uważa, że zabójstwo Floyda to "przykład szerszego problemu", a nie "odosobniony incydent".

Floyd wychował się w Houston, to tu ukończył liceum. Znany był z talentu do sportu, swoich sił próbował również w rapie. Dla lokalnej społeczności jest bohaterem - w ostatnich dniach na osiedlu, na którym mieszkał, odsłaniane są kolejne murale z jego podobizną.

WIDEO - "Jeszcze nie skończyła się rozprawa, a już czekało na mnie dwóch milicjantów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/hlk/ polsatnews.pl