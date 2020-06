Łatwiej o utratę prawa jazdy, pierwszeństwo dla pieszych. Wkrótce wchodzą w życie nowe przepisy

1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Prawo jazdy na trzy miesiące utraci każdy kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Nie będzie już miało znaczenia, czy do przekroczenia prędkości doszło w terenie zabudowanym czy poza nim. Nowe przepisy łamiących ograniczenia traktują w jednakowy sposób. Poza utratą prawa jazdy pirat drogowy dostanie mandat w wysokości 500 zł oraz 10 punktów karnych.

Według wstępnych szacunków policji, do końca 2020 r. prawo jazdy straci 20 tys. kierowców. W przyszłym roku nawet dwa razy więcej.

Nieważne, czy dzień czy noc

Ujednolicono również maksymalną prędkość z jaką mogą się poruszać kierowcy w terenie zabudowanym. Dotychczas jadąc w nocy (w godzinach 23:00 - 5:00) można było rozwinąć prędkość 60 km/h, ale w dzień obowiązywał limit o 10 km/h mniejszy. Od 1 lipca zarówno w dzień, jak i w nocy, maksymalna prędkość dopuszczana przez kodeks drogowy to 50 km/h.

Dla przypomnienia: limity prędkości obowiązujące w Polsce (motocykle i auta o masie całkowitej do 3,5 tony):

na autostradzie - 140 km/h,

na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 120 km/h,

na drodze ekspresowej jednojezdniowej - 100 km/h,

na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu - 100 km/h,

na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej - 90 km/h.

Warto również wiedzieć, jakiej wysokości mandatu i liczby punktów karnych spodziewać się za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - mandat w wysokości 50 zł,

11–20 km/h - mandat od 50 do 100 zł i 2 pkt karne,

21–30 km/h - mandat od 100 do 200 zł i 4 pkt karne,

31–40 km/h - mandat od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych,

41–50 km/h - mandat od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych,

ponad 51 km/h - mandat od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych (i wspomniana już utrata prawa jazdy na trzy miesiące kierowcom).

Pieszy z pierwszeństwem jeszcze przed pasami

Zmienia się również paragraf dotyczący pieszych, którzy zbliżają się do przejścia. Będą oni mieli pierwszeństwo przed kierowcami, jeśli będą znajdować się przed przejściem. Oznacza to, że kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność wobec osób, które na pasy dopiero zamierzają wejść.

Choć zmiany wchodzą za niewiele ponad dwa tygodnie, to kierowcy nie są tego świadomi. Z badania przeprowadzonego przez portal autokult.pl wynika, że 70 proc. kierowców nic o zmianach nie wie.

Kierowcy powinni się również przygotować na pojawienie się nowego wykroczenia, które pojawi się w taryfikatorze. Chodzi o planowane zmiany w kodeksie wykroczeń, przewidujące kary dla przewoźników, którzy nie utrzymują swojego środka transportu we właściwym stanie sanitarnym.

Grzywna do 1,5 tys. zł

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało zmiany w taryfikatorze mandatów. A wszystko to w związku z planowaną zmianą kodeksu wykroczeń. Chodzi o zmiany w art. 117 kw, który w paragrafie 2 przewiduje karę grzywny - do 1,5 tys. zł - albo naganę dla przewoźników, którzy obowiązani są do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, nie utrzymują środka transportu we właściwym stanie sanitarnym. Chodzi przede wszystkim o dezynfekcję miejsc, których często dotykają pasażerowie" - informuje "Rzeczpospolita".

Jak zastrzega MSWiA, przepis ten i nowa kara jest adresowany nie do prywatnych kierowców, tylko do przewoźników - taksówkarzy, kierowców busów czy realizujących innego rodzaju przewozy pasażerskie.

Z kolei kierowcy będą zobowiązani po zmianie przepisów do zadbania o środek do dezynfekcji, maseczkę i rękawiczki na wypadek, kiedy będą musieli opuścić auto np. na stacji benzynowej.

