Nowe zasady pobierania opłat za przejazdy drogami. Śledzenie trasy auta przez smartfona

Sejm nie zgodził się na proponowane przez Senat odrzucenie nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Przepisy zakładają m.in. oparcie poboru opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg publicznych na pozycjonowaniu satelitarnym i wykorzystanie aplikacji do śledzenia aut przez smartfony. Przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta, mają zacząć obowiązywać od 1 lipca.

Istotną zmianą, która pojawi się wraz z nowymi przepisami, jest przejęcie poboru opłaty elektronicznej za przejazd autostradami - viaTOLL przez Krajową Administrację Skarbową od Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego

ZOBACZ: CBA po kontroli Śląskiej Karty Usług Publicznych: kupione za 2,8 mln zł kasy są nieużywane

Od 1 lipca to KAS będzie odpowiedzialna za nadzór nad opłatami, wdrażanie wszelkich zmian, eksploatację systemu i ewentualną budowę nowej infrastruktury. Będzie mogła również wskazać firmę, które obsłuży te zadania w ramach podwykonawstwa.

Opłata za pośrednictwem aplikacji

W ustawie zapisano również sposób obliczania należności. Urzędnicy koszty będą szacowali na podstawie pozycjonowania satelitarnego, a nie jak obecnie, w oparciu o system radiowy. Zmiany mają umożliwić korzystającym z dróg publicznych możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych potrzebnych do rozliczeń w systemie poboru opłat. Może to być smartfon lub urządzenie pokładowe zamontowane w aucie wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych.

Kierowcy opłaty będą mogli uiścić przy pomocy darmowej aplikacji mobilnej, tzw. videotolling. Taki sposób rozliczania wymusiłby montaż na wszystkich bramkach autostradowych kamer rozpoznających numery rejestracyjne pojazdów i automatycznie przypisując do nich opłaty w systemie.

Nowelizacja nie przewiduje podniesienia opłat dla przewoźników za przejazd po drogach.



- Podstawowym celem proponowanej zmiany jest zagwarantowanie nowoczesnego i efektywnego sposobu poboru opłat od przewoźników drogowych. Ustawa umożliwi płynne przejście z jednego systemu poboru w drugi - mówiła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Komisja senacka: nadmierna inwigilacja

Senat chciał odrzucenia ustawy, co rekomendowała senacka komisja infrastruktury. Senator Halina Bieda mówiła, że wątpliwości komisji wzbudził fakt, iż nowelizacja, jako projekt poselski, nie była konsultowana z zainteresowanymi środowiskami, ponadto - jak stwierdziła - prowadzi do nadmiernej inwigilacji.

ZOBACZ: 11 pasażerów jechało do Szwecji dwuosobowym autem dostawczym. Wpadli, bo nie zapłacili za przejazd

Za odrzuceniem ustawy głosowało 53 senatorów, przeciw było 43. Jednak po powrocie ustawy do Sejmu, posłowie nie zgodzili się ze stanowiskiem Senatu i nowelizację przyjęli.

Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Ma wejść w życie 1 lipca 2020 r.

WIDEO - "Ta ciężarówka nie powinna w ogóle poruszać się po drodze". Gajadhur o wypadku na A6 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/hlk/ polsatnews.pl