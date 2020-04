Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce. Raport policji

Komenda Główna Policji opublikowała raport na temat wypadków drogowych w 2019 roku. Wynika z niego, że w ubiegłym roku odnotowano ich mniej niż rok wcześniej, zginęło jednak więcej osób. Najniebezpieczniejszą drogą w Polsce jest krajowa "siódemka", gdzie doszło do największej liczby wypadków.

Według raportu przygotowanego przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019 roku w Polsce odnotowano 30 288 wypadków drogowych. Zginęło w nich 2909 osób, a 35 477 zostało rannych, w tym 10 633 ciężko.

W porównaniu do 2018 roku ogólna liczna wypadków zmniejszyła się o 1386. W 2019 roku liczba rannych w porównaniu do 2018 roku zmniejszyła się o 1882 osób. Wzrosła jednak (o 47) liczba ofiar śmiertelnych wypadków.

Sprawcami przeważającej części wypadków byli mężczyźni - 73,1 proc., kobiety spowodowały ich 22,9 proc.

Do największej liczby wypadków doszło w ciągu dnia, na prostych odcinkach drogi, podczas dobrych warunków atmosferycznych. Większość miała miejsce w obszarach zabudowanych.

W 2019 r. najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu (9,9 proc.), październiku (9,6 proc.) i wrześniu (9,5 proc.). Najwięcej osób zginęło w październiku (10 proc.).

Ze statystyk wynika, że najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (15,8 proc. ogółu), natomiast najwięcej osób zginęło w sobotnich wypadkach (16,7 proc.).

Do najczęstszych przyczyn zderzeń aut można zaliczyć nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (7 252 wypadki), niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (6 268), nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (2 924).



W 2019 roku odnotowano 7 005 wypadków z udziałem pieszych (23,1 proc. wszystkich drogowych zdarzeń w Polsce), w których zginęło 793 osób (27,3 proc. wszystkich ofiar wypadków).

W porównaniu z 2018 rokiem oznacza to spadek liczby wypadków o 543, mniejszą liczbę rannych (o 557) i ofiar (o 10).



Do największej liczby potrąceń pieszych dochodzi na przejściach. W 2019 roku doszło do 3 466 takich wypadków - 49,5 proc. wszystkich zdarzeń z udziałem pieszych. Zginęły w nich 234 osoby.

Z policyjnych statystyk wynika, że najczęściej sprawcami wypadków są kierowcy (87,6 proc). Drugą grupę stanowią piesi, z winy których doszło do (6,2 proc.) zdarzeń.

Najniebezpieczniejsze drogi w Polsce

Z raportu wynika, najniebezpieczniejszą drogą w Polsce jest droga krajowa nr 7. Na trasie ciągnącej się od granicy ze Słowacją do Gdańska doszło w 2019 roku do 420 wypadków, w których zginęły 52 osoby, a ponad pół tysiąca zostało rannych.

Na drugim miejscu znalazła się droga krajowa nr 91 Gdańsk - Częstochowa, na której doszło do 331 wypadków, a na trzecim droga krajowa nr 94 ciągnąca się od Zgorzelca do Krakowa na której doszło do 321 wypadków.

Jeśli chodzi o autostrady, najwięcej wypadków (153) odnotowano na biegnącą od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą autostradzie A4. Na kolejnych miejscach znalazła się łącząca południe kraju z północą autostrada A1 (121 wypadków) i przecinająca Polskę z zachodu na wschód autostrada A2 (120). Głównych przyczyną zdarzeń było niedostosowanie prędkości i niezachowanie odległości między pojazdami.

W 2019 roku uczestnicy ruchu będący pod wpływem alkoholu spowodowali 2 089 wypadków (6,9 proc. ogółu), w których zginęło 265 osób, a rannych zostało 2 389 osób.

